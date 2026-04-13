南亞科第2季DRAM漲幅將續達雙位數 高毛利將延續

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今召開法說會，總經理李培瑛指出，儘管近期DRAM現貨市場價格鬆動，但因佔比小且多屬先前炒高價之後的修正，對整體DRAM市場基本面並沒有負面衝擊，他認為長期趨勢仍穩定，供不應求持續到明年；南亞科第二季平均銷售價格（ ASP）預期將優於第一季，預估將達雙位數漲幅，也有望在未來數季維持高毛利率，南亞科預計新廠將於明年第一季裝機，與四大客戶的私募合作，將深化在AI雲端、高階SSD及網通領域的布局。

針對近期DRAM現貨價格鬆動，李培瑛表示，DRAM整體市場穩定，現貨市場波動影響有限，因現貨市場佔比小，價格鬆動來自先前不合理炒作的修正，例如市場正常價格約在20美元，但炒作期間可能達45至50美元，即使回跌30%，還是維持在30至35美元水準，仍高於正常價格，未對市場基本面造成負面衝擊。

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對於DRAM價格走勢，李培瑛指出，第二季ASP預期將相當不錯，會比第一季更好，估計達雙位數漲幅，目前各家公司第一季毛利率與淨利率表現良好，南亞科毛利率達67.9%，淨利率53.1%，他有信心「毛利率有望在未來數季持續維持」，這有利產業供應鏈健康度提升，未來是否縮小漲幅需持續觀察。

他也提到，現在要簽長約客戶大幅增加，涵蓋年、季或月，南亞科會看客戶真正使用量， 也希望產業鏈朝健康發展，不希望有的客戶拿很多變高庫存、有些客戶卻缺貨而斷鏈，同時，也有客戶願意採預付款。今年訂單無法百分之百滿足客戶需求，預期明年也類似。這波缺貨到何時？目前三大廠增加資本支出，預估產能貢獻落2028年居多，李培瑛相信同業要擴充產能，也要維持毛利率，應該會有智慧面對。

李培瑛提到，AI高頻寬記憶體已開始貢獻南亞科營收，主要應用於客戶的AI相關領域，涵蓋雲端及未來可能的終端應用，雖仍在非常初期階段。南亞科透過私募案深化策略合作，四大國際客戶參與私募，南亞科獲得新產能發展資金，並提供產品給客戶，應用於AI雲端及相關高階SSD、網通設備。私募案的實質效益預期最快將在今年第二季逐步顯現。

外傳博通也可能參加私募，他澄清目前南亞科財務健全，暫無新私募計畫，此次私募強化財務後，公司傾向與其他有興趣的客戶協商不同合作方案。對於南亞科是否再擴增新廠，李培瑛表示，公司會有新計畫，但還不到成熟階段，等確定後再公布。

南亞科第一季DRAM平均售價季增超過70%百分比，銷售量季減中個位數百分比。李培瑛說明，第一季季減幅度僅為個位數，幅度不大，影響因素有四方面，包括農曆年期間客戶與業務活動放緩、產品組合差異、庫存水位維持在健康區間、價格理想藉機平衡銷售量。

南亞科新廠預計於明年第一季開始裝機，李培瑛說，目前新廠按計畫推進中，預計在三個季度內完成無塵室建置、廠務設施與上千種化學品項管路配置。對於中東戰爭是否影響氦氣供應？他說，氦氣來源包括中東、美國、中國等，只要產油國家都有氦氣，短期沒有斷鏈風險。

李培瑛也看好未來三到五年，AI將持續居產業領導地位，包含晶圓代工、封測、IC設計與 記憶體、伺服器代工等，只要與AI 相關的台灣供應鏈，未來幾年的發展都將很好。

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