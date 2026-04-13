CNN示警台灣 台海若遭封鎖將衝擊能源供應

美伊在巴基斯坦的和平談判宣告破局，川普威脅封鎖荷姆茲海峽。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊在巴基斯坦的和平談判宣告破局，隨著美國總統川普威脅封鎖荷姆茲海峽，台灣正面臨一個現實問題，如果北京兌現其多次提出的封鎖台海威脅，台灣將在短時間內發生劇烈變化，初期影響將從民生用電開始。

CNN報導，這場全球能源衝擊凸顯出台灣的高度脆弱性，原因在於對外部燃料的深度依賴。台灣約97%的能源依賴進口，供應著2300萬人口，以及生產全球約90%先進晶片的半導體產業。支撐電力系統的天然氣儲量僅能維持約11天左右。

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支撐台灣能源運作的燃料主要透過海運進口，其中相當部分來自中東，並經由台灣西岸少數港口進入。

在近期軍事演習中，中國人民解放軍已多次模擬對港口與海上航線進行封鎖，重點並非全面入侵，而是限制進出通道與物流運輸。美國國防部評估，中國目前擁有全球規模最大的海軍，具備長時間維持行動的能力。

若台灣遭遇持續性供應中斷，初期影響將從民生用電開始，例如空調、電梯、電扶梯與路燈等基礎服務將被限制，商業活動時間也可能縮短。若情況惡化，輪流停電將變得更頻繁，類似台灣過去曾出現的電力中斷事件。鐵路運輸可能延誤，部分地區供水系統也可能因抽水設備依賴電力而變得不穩定。

台灣的半導體工廠可能會被優先保障供電，但仍面臨巨大壓力，因為晶片製造需要持續不間斷的電力供應，一旦中斷將造成巨大損失。

報導指，台灣政府目前正重新檢視核能政策，考慮重啟部分閒置核電機組以穩定能源供應。然而，這類計畫通常需要數年時間才能完成，包括安全檢查、監管批准以及燃料補給等程序，短期內難以解決能源風險問題。

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