53歲才決定轉職 他嗨翻薪水狂漲3倍喊「人生最正確決定」

美國一名男子53歲毅然決然轉職成為一名郵差，收入幾乎成長3倍。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕長年投入熱愛的工作，卻換來低薪與高壓的生活。美國一名男子在53歲做出關鍵決定，轉職成為一名郵差，並從基層職位做起，不僅收入幾乎成長3倍，生活品質也大幅提升並翻轉，他認為這是人生中最正確的決定之一。

《商業內幕》報導，現年63歲的Jim Lexa，早年因熱愛寫作投入新聞業。高中時期，他便在伊利諾州地方報社負責報導體育賽事，奠定新聞基礎，之後取得新聞學位，並進入德州的報社擔任體育記者。

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然而，儘管工作內容充滿熱情與成就感，薪資卻始終不高。1984年，他的週薪僅230美元（約新台幣7296元）。隨著媒體環境變遷，報紙產業逐漸式微，發行量下滑、人力縮減，薪資也遭削減。他的年薪從3萬7500美元（約新台幣119萬元）降至3萬美元（約新台幣95萬元），經濟壓力逐漸加重。

Jim Lexa回憶，當時連日常開銷都必須精打細算，購物時需攜帶計算機算預算，甚至擔心無法負擔寵物醫療費。長期趕稿與工作壓力也讓他身心俱疲，最終在2015年決定辭去工作，暫時以零工維生。儘管轉職年齡已達53歲，他仍選擇重新出發，加入郵政系統。起初從基層職位做起，短短2年內升任正式郵差。隨著經驗累積與工時增加，他的收入逐步提升。

目前，Jim Lexa去年年收入突破8.5萬美元（約新台幣270萬元），幾乎是過去新聞工作的3倍。他表示，轉職後不僅經濟壓力減輕，也能與妻子享受外出用餐與旅遊的生活。除了收入改善，工作型態也帶來健康上的正面影響。

他坦言，雖然當初轉職充滿不確定與壓力，但回顧這段經歷，他認為這是人生中最正確的決定之一，直言「現在的我，壓力更小、收入更穩定，也過著更自在的生活。」

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