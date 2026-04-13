國票金董事改選「25搶15」周四審名單 財部親自督軍強勢不退

國票金將於5月29日召開股東常會改選董事，4大股東為爭搶15席董事席次，超額提名25人，國票金將於本週四（16日）審查董事名單。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）將於5月29日召開股東常會改選董事，公股及旺旺、耐斯及台鋼4大股東，為爭搶15席董事席次，超額提名25人。國票金將於本週四（16日）審查董事名單，已進入會外協商的最後階段，如果沒有任何一方願意退讓，無法共同推出一份名單，屆時25位被提名人名單送入董事會實質審查，如同宣告委託書大戰即將開打。

據了解，此次董監席次的提名作業，仍是由財政部政務次長阮清華負責協調，由於官股取得國票金經營權的目的，在於終結股東內鬥、改善國票金控的公司治理，並擴大業務規模。若要達到此目的，公股勢必無法透過未來的職務保證，與特定大股東私下協議，例如以「副董事長」職務作為交換條件，由此看來，會前要協調減少候選人名單，難度極高。

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國票金先前董事會已通過提高董事席次，使得今年的董事改選席次一般董事有10席、獨立董事5席，共計15席。最新董事候選人被提名人名單上週揭曉，包含董事及獨立董事在內，公股提名11席、人旺集團提6席、耐斯提5席、台鋼提名3席，共25人爭搶15個席次。董事會將依據公司法及金控法及證交法等規定，進行被提名人資格的實質審查，例如檢視是否曾有財產犯罪等刑事記錄。

根據國票金公告，公股提名董事候選名單7席，分別為前兆豐金董事長張兆順、前一銀副總周慶輝、一銀副總蔡淑慧、台企銀副總乙增祥、前兆豐票券總稽核蔡燿光、前台企銀總稽核謝宗助，及前第一金總經理吳瑛。

人旺集團則提名董事候選人3席，包括現任國票金董事施正、楊承羲，以及華南永昌投信投資長呂靜怡。

耐斯提3席董事候選人，包括現任金控總經理陳冠舟、雷虎科技董事長及國票證券副董陳冠如、國票證券投顧董事長詹亢戎。

台鋼也提名3席，包括資誠會計師事務所執業會計師劉子猛、前彰銀總經理黃瑞沐，及台境企業公司。

獨立董事將選5席，主要股東依據持股比率，以官股提名4人最多，分別為謝智源、梁穗昌、張振芳及李文雄。旺旺集團提名陳淑娟、楊家興、鍾丹丹3人；耐斯提名陳惟龍、康惠媚2人。

外界估算，若國票金股東會當日出席股數達95%，在15席董事、獨立董事席次中，取得1席的持股比例須達6%，目前外界掌握3方大股東的持股比例，分別是官股約23%、奈斯及旺旺分別近10%，一場委託書徵求大戰恐難避免。

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