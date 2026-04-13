HOYA BIT推AI交易入口 靠自然語言即可交易

HOYA BIT「AI金寶」正式上線。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣加密貨幣交易所HOYA BIT今日宣布，旗下AI交易入口「AINative Exchange OS」正式上線，並同步推出功能IP「金寶」，含入金引導、幣種即時報價與市場趨勢等6大核心功能，讓用戶可透過自然語言指令完成多項日常操作。

HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，加密貨幣市場波動快、資訊量大，又是24小時不間斷運作，使用者真正缺的往往不是更多工具，而是在需要做判斷的時候，能否更快取得資訊、理解選項並完成操作。

請繼續往下閱讀...

彭云嫻解釋，HOYA BIT希望做的是把AI變成交易所新的操作入口。HOYA BIT成為首家台灣導入自然語言就能完成交易的加密貨幣交易所，就是希望讓更多用戶不必先學會複雜介面，也能更直覺地參與虛擬資產市場。有效提升用戶操作的正確率與信任感，普惠金融才有機會真正往前一步。

HOYA BIT表示，「AI金寶」首波上線的6大核心功能包含涵蓋入金引導、幣種即時報價與市場趨勢、個人資產總覽、閃兌與定期定額下單、日日生幣申購與歷史回測試算，以及到價通知設定與訂單查詢。

用戶可直接以自然語言提出需求，例如「幫我把 1000 USDT閃兌成BTC」、「說明一下我現在的資產配置」，系統即可理解指令內容，協助完成資訊整理、步驟規劃與操作引導，並在用戶確認後完成相應流程。

在交易執行層面，AI金寶可支援閃兌、定期定額與日日生幣等功能入口；在資產管理層面，用戶可即時查看個人帳戶現況、歷史表現與資產配置資訊；在市場研究層面，系統則整合即時報價與資訊，協助用戶更快掌握市場動態，降低資訊理解與操作門檻。

HOYA BIT強調，AI金寶的定位不是代替用戶做投資決策，而是作為更直覺的操作入口，協助用戶在複雜的金融環境中，更有效率地取得資訊、理解步驟並完成操作。所有涉及金額異動的功能，均設有明確確認機制，確保每一筆交易皆經過用戶授權後才會執行。

HOYA BIT認為，加密貨幣作為高波動、全天候運作的資產市場，更需要降低資訊與操作門檻。當交易入口不再侷限於傳統介面，而能轉化為自然語言對話，數位金融才更有機會真正接近一般用戶。AI金寶的正式上線，正是HOYA BIT在這條路上的具體實踐。

HOYA BIT也表示，後續將持續擴展AI金寶的功能範圍，逐步延伸至更多相關操作，持續優化用戶從理解、查詢到執行的完整體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法