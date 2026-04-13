中工寶佳大戰》中工發三聲明反擊 指寶佳企圖干擾司法

中華工程委任律師吳彥鋒（左）、張揚今（13）日出席商業法院開庭。（中工提供）

〔記者徐義平／台北報導〕針對商業法院有裁定結果出爐，寶佳集團便對外發布情緒性聲明一事，中工發出三點聲明，包括強烈譴責寶佳企圖干擾司法、強調「共同取得」不容割裂，防堵「假分家、真超額」規避法律，以及認為董事會是依法把關。

中工指出，該案商業法院甫結束開庭，且雙方皆已在法院充分陳述意見，但寶佳集團卻在法官尚未做出初步裁定前，就迫不及待發布不實聲明，此舉是嚴重不尊重司法獨立審判精神，更企圖以輿論向法院施壓。

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再來，中工委任律師吳彥鋒，在開庭時已向法官清楚說明，根據「企業併購法」規定，基於同一併購目的而申報為共同取得人團體，像是寶佳集團旗下等 15 人，在法律地位上應被視為「同一人、同一關係人」的整體，因此，人數計算應合併觀察，不應再被割裂解讀為彼此獨立、互不相關之一般股東。

最後，根據寶佳共同取得申報資料顯示，股權行使計畫已明確載明「擬自行或支持他人當選該公司董事」，中工認為，若容許團體成員內部分別提出兩組以上名單，且合計人數超過應選名額，不僅與原始申報股權行使計畫產生重大矛盾，也會造成股東會表決權行使之混亂。

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