中東衝突衝擊能源價格 星展估我今年CPI微升至1.9％

星展銀行（台灣）今舉行2026年第2季經濟暨投資展望記者會，將2026年CPI預測由1.5%上修至1.9%。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕 星展銀行（台灣）今舉行2026年第2季經濟暨投資展望記者會，當中將2026年CPI預測由1.5%上修至1.9%，預計通膨自5月起升至約2%，並維持至年底，主要由能源與食品價格帶動；2026年GDP成長率預測則維持7.0%，反映第1季表現優於預期及第2季後逐步放緩，主要因出口、投資與民間消費轉弱，受非AI產業全球需求降溫、通膨與供應鏈壓力侵蝕企業獲利與家庭實質所得所致。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，領先指標已顯示，第2季通膨升溫且出口動能轉弱。3月PMI數據顯示投入成本大幅上升，達到2022年俄烏戰爭期間的水準，同時出口訂單小幅下滑。此外，3月消費者信心轉弱，反映民眾對整體經濟情勢、家庭財務狀況、股市前景及物價水準的擔憂。

請繼續往下閱讀...

她分析，中東相關的能源價格衝擊預計將延續至第2季，儘管美國、以色列與伊朗於4月7日宣布停火，但該協議僅屬暫時且具條件性的安排，全面解決衝突仍可能需時數週至數月。即使衝突未再升溫，荷姆茲海峽的運輸恢復正常仍需數月時間，此外，因部分波斯灣煉油廠受到空襲影響，能源基礎設施的修復亦需時間。

馬鐵英指出，中東衝突帶動的油價波動，對台灣的外溢影響預計將自第2季開始顯現。台灣約70%的原油與30%的液化天然氣進口來自中東。此外，台灣亦依賴該地區供應尿素、甲醇與氦氣等關鍵工業原料。油氣價格上升將透過交通與公用事業成本推升CPI，同時壓縮運輸、物流、發電與重工業等產業的利潤。肥料價格上升將推升食品通膨，而化工與工業材料成本上揚亦可能影響塑橡膠至半導體等產業的獲利能力。

不過，AI驅動的出口循環預計在第2季仍具韌性，該產業成長受企業長期策略與政府政策支持，短期的地緣政治衝擊影響有限，持續支撐台灣半導體、伺服器及整體資通訊硬體產業表現。

然而，AI驅動的景氣循環並非完全免於中東衝突的影響。卡達供應全球約30%的氦氣，而氦氣為半導體製造關鍵原料。卡達表示，其受損LNG（液化天然氣）設施全面修復可能需時3-5年。台韓主要晶片製造商目前持有數月氦氣庫存，並積極擴大回收能力，短期內具備緩衝，但若供應長期緊張，仍可能限制產能並推升成本。

馬鐵英認為，關稅相關挑戰已退居次要。取代IEEPA關稅的美國122關稅將於7月到期。美國貿易代表署於3月對包括台灣在內的70多個經濟體啟動301條調查，但全面實施仍需數月時間。台灣雖仍面臨301關稅與232半導體關稅第2階段的風險，但整體處於相對有利位置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法