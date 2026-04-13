攸泰營運低谷反彈 樂看美國子公司推升獲利

攸泰看好隨著美國子公司效益顯現，營運動能可望穩步提升。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕攸泰科技（6928）3月營收1.74億元，月增27%、年減18%，第一季營收5.47億元，季增62%、年減10%。管理層今天表示，今年以來營運受惠於政府標案出貨推進，以及部分先前遞延的海事訂單金額順利認列，往後的季度將繼續優化產品結構，聚焦高毛利產品。隨著美國子公司效益顯現，營運動能可望穩步提升，並逐漸推升業績與獲利表現。

攸泰長期深耕工業電腦領域，管理層分析3月產品營收結構，衛星通訊應用營收年增218%，占比提升，顯示需求持續增溫；智慧移動市場月增81%，反映專案出貨動能回升。儘管海事營收仍呈現年減，惟在高毛利產品占比提升帶動下，產品結構持續優化。

請繼續往下閱讀...

就銷售區域而言，攸泰在亞洲及其他地區受惠於需求成長與專案出貨，3月營收表現亮眼；歐洲市場亦維持穩健，為主要營收來源之一。隨區域布局逐步發酵，有助於分散單一市場波動，推動營收結構多元化。

在產品與解決方案方面，受惠於新產品與技術布局推進，攸泰旗下品牌睿剛電訊（RuggON）持續拓展強固型行動運算布局，推出涵蓋強固型平板、車載電腦及邊緣AI系統等產品，包括新款高效能強固平板 VULCAN 10X、整合 Iridium 衛星通訊功能的 SOL 7，以及多款支援車隊管理與現場作業的車載型電腦。

攸泰提到，旗下相關解決方案結合AI與通訊技術，有利於支援即時資料擷取與分析，提升現場作業效率與決策反應速度，並強化偏遠場域的連線穩定性；同時可在粉塵、震動與劇烈溫差等嚴苛環境中維持穩定運作，帶動高附加價值應用拓展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法