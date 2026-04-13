台股超夯！0050定期定額戶數狂飆、突破百萬大關在即

0050定期定額戶數狂飆、突破百萬大關在即。（擷取自證交所）

〔記者張慧雯／台北報導〕根據證交所3月定期定額統計，元大台灣50（0050）單月月增逾14萬人、定期定額戶數衝破98萬人新高，即將叩抵百萬人大關；0050今日以80.6元作收，成交量達8.7萬張。

證交所今日公布3月台股與ETF定期定額戶數統計，0050大增14.2萬人、來到98.6萬人，預計最快4月時，0050將成為國內首檔定期定額戶數突破百萬的ETF，若以每人平均每月扣款萬元計算，每月透過0050進入台股的定期定額資金高達百億元。

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法人分析，2023年以來至今年4月9日為止，臺灣50指數累積含息總報酬224.5%，勝出大盤含息報酬率170.6%約53個百分點，由於報酬率亮麗，今年3月單月淨申購達1469億元，4月以來6個工作日淨申購更達87.7億元。

此外，隨台股回彈、投資人資金挹注下，0050規模迅速突破1.5兆元，費用率也降至0.08%，未來也將持續隨規模成長而下降，最低可降至近0.05%，為全台股ETF最低，更有利投資人長期持有。

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