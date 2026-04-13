苗栗縣府攜手群聯導入AI智慧客服 提升公共服務效率

苗栗縣政府與群聯電子公司簽署AI智慧客服合作備忘錄，透過產官學合作，共創智慧苗栗。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（13）日與群聯電子股份有限公司正式簽署「AI智慧客服合作備忘錄」，攜手推動人工智慧應用於公共服務，並結合國立聯合大學及在地資訊產業能量，共同打造智慧治理新模式，提升縣政服務效率與品質。

苗栗縣政府數位研考處長黃智群指出，此案以提升整體服務效能為核心，將優化1999話務中心及縣長信箱等重要服務管道，強化政府服務品質，讓縣政服務更具效率與溫度。同時，透過合作持續擴大AI在各項縣政服務中的應用，提升行政效率，強化整體治理效能。

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黃智群表示，此次合作將以AI智慧客服輔助系統為核心，導入語音辨識、大型語言模型及檢索增強生成等技術，協助第一線服務人員快速掌握資訊，提升服務效率與品質，並透過概念驗證逐步推動，確保技術符合實務需求並穩健落地。

苗栗縣長鍾東錦（右）與群聯電子公司執行長潘健成簽署AI智慧客服合作備忘錄， 打造智慧治理新模式。（記者張勳騰攝）

這次也透過與國立聯合大學的產學合作機制，讓學生參與實務應用，培養AI專業能力，促進學用接軌，並為地方產業發展儲備人才，形成良好的發展循環。

今天的簽約儀式，由苗栗縣長鍾東錦、群聯電子執行長潘健成共同簽署合作備忘錄， 國立聯合大學校長侯帝光等人也出席共同見證。

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