因應中東戰事平抑物價 主計長：所需經費近1300億

中東戰火推升國際油價，全球通膨壓力加重。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中東戰火推升國際油價，全球通膨壓力加重。民進黨立李坤城今在立法院財政委員會質詢，政府是否規劃編列特別預算以因應中東戰事對民生物價的影響？行政院主計長陳淑姿表示，若要補足經費缺口，透過特別條例編列特別預算是方案之一，經各部會盤點，預計所需經費約1292億元。

立法院財委會今邀請相關部會就中東衝突對能源、物價等影響進行專題報告，李坤城表示，先前政府因應美國關稅提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，如今中東戰事已經影響各行各業，相關部會祭出減稅、凍漲、補貼等作法都需要經費，是否可透過強化韌性特別預算支應？

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陳淑姿表示，韌性特別條例現有保留253億元彈性額度，主計總處曾與各部會討論是否可應用於中東戰事所需，評估後認為不合規，涉及條例修正且追加預算。她表示，已請各單位統計所需經費約1292億元，包含經濟部、中油、台電、交通部、農業部等，現行經費「遠遠不夠」，要補足這塊有兩種做法，一是辦理追加預算，但這部分卡在總預算尚未通過，二是提出特別條例編特別預算，規模估約1300億元。至於是否編列特別預算？她說，將請相關部門提出需求，由行政院裁示。

另外，為減輕中東戰爭導致的高油價與高物價對民眾造成負擔，韓國政府規劃發放高油價支援金。朝野立委也詢問政府是否跟進？國發會副主委高仙桂說明，韓國作法與台灣略有差異，台灣是從前端透過中油吸收方式阻斷油價上漲，抑制後端對民生物價的影響，因此第1季CPI僅1.23%，低於2月預測的1.38%；因物價具向下僵固性，政府希望從前端阻斷，而非等物價上漲後再補貼。

國民黨立委羅明才詢問，如果台灣發放每人1萬元石油津貼，要準備多少經費？陳淑姿表示，比照普發現金約需2360億元，帶動GDP約0.415個百分點，但現在政府做法是先從凍漲油價開始，避免後續衍生額外財政支出。

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