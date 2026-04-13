日勝生完成34億元聯貸 將投入北車館前路都更開發案

日勝生館前案「臺北市中正區公園段二小段246地號等28筆土地都市更新事業計畫案」設計示意圖。（日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕營建股日勝生（2547）今日宣布，成功完成33.94億元聯合授信案簽約，此案由臺灣企銀統籌主辦，超額認貸率達126%。日勝生表示，此聯貸資金將投入「臺北市中正區公園段二小段246地號等28筆土地都市更新事業計畫案」。

日勝生指出，該案基地座落於台北市中正區館前路與信陽街口，緊鄰臺北車站五鐵共構交通樞紐核心。基地面積約608坪，規劃興建地上27層、地下5層之鋼骨結構建築，實際建蔽率約70%、容積率約1100%，具精華區稀缺性與商業價值。

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由於此案已完成100%整合，原所有權人包括國泰世華銀行、中油公司、唐榮鋼鐵公司等企業，採全區重建並以權利變換方式推動。隨著跨國企業與大型機構對高規格辦公空間持續提升，具備智慧化與永續特性的A級商辦，已成為市場主流趨勢產品定位上。

日勝生規劃以「城中晶綻 白綠雙輝」為主題，打造A級智慧綠建築辦公大樓，導入5G智慧營運管理系統，並取得綠建築標章及低蘊含碳建築認證。同時建築東側設計退縮超過2公尺，配置綠化景觀，串聯鄰近黎明公園，全面回應商業客戶對ESG、節能減碳與智慧辦公環境的需求。

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