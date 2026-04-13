南亞科第1季毛利率達67.9％ 大賺260.58億元新高

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今召開法說會，並公布第1季財報，毛利率達67.9%、季增18.9個百分點，營業淨利率61.3%、季增22.2個百分點，淨利率53.1%，獲利三率皆創新高，超越台積電，稅後淨利達新台幣260.58億元，季增134.9％、年增1442.8％，單季每股盈餘8.41元，創有史以來單季獲利新高。

南亞科第1季營收490.86億元，季增63.1%、年增582.91%，創單季營收新高，主要受惠DRAM平均售價季增超過70％，銷售量雖季減中個位數百分比，但營收仍大幅提高；營業毛利為新333.16億元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點；營業淨利為301.11億元，營業淨利率61.3%，季提升22.2個百分點，業外收入16.07億元，稅後淨利為260.58億元，淨利率53.1%；單季每股盈餘為新台幣8.41元 。

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南亞科董事會於3月4日決議配發現金股利總額為新台幣46.5億元，每股現金股利約新台幣1.35元 。公司並於4月8日完成由四大客戶參與南亞科私募普通股之認購，總金額新台幣787.2億元全數募足，增資後私募持股占10.19%。雙方將持續深化彼此合作，以確保多元DRAM產品的穩定供應。

南亞科表示，目前DDR5營收約占10%，並可視需求彈性調整增加，同時持續供應DDR4及LPDDR4產品，以緩解市場缺口。此外，客製化AI UWIO記憶體已開始貢獻營收；新廠擴建亦如期推進，計畫於2027年第一季開始裝機；第三代、第四代 10奈米級製程（1C/1D）及EUV開發，均按原定計畫順利進行。在永續方面，公司已連續第四年獲選科睿唯安百大創新機構的肯定，展現公司技術深耕與智慧財產布局成果。

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