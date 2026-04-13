GRT豐裕環球攜手聯邦投信 發行台灣首檔不動產美元未具證私募基金，圖左至右分別為聯邦投信總經理莊雅晴、GRT豐裕環球總裁林德廉 （Jamie）、GRT豐裕環球策略股東Bill Doherty。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際資產管理機構GRT 豐裕環球今日宣布攜手聯邦投信，正式進軍高端財富管理未具證市場，推出聚焦「美國土地資產」的全新投資策略，為高資產客戶開啟差異化配置新選項；聯邦投信總經理莊雅晴表示，目前已有兩檔台幣計價的未具證私募基金，規模超過26億元，如今能夠發行以美國土地資產的美元未具證私募基金，也是國內第一檔不動產美元未具證私募基金，對公司來說是一個很重要的資產佈局里程碑。

GRT豐裕環球總裁林德廉 （Jamie）表示，選擇聯邦投信作為台灣合作夥伴，主要是看重深厚的資產管理實力與私募股權投資經驗，聯邦投信為國內少數具備私募股權子公司且具實績的投信機構，長期深耕另類資產，展現出強勁的投資與管理能力。

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聯邦投信指出，這項私募基金的投資策略採「收益＋成長」雙軌架構，約65%配置於美國土地融資市場，透過貸款機制創造穩定利息收益，另約35%直接投資具發展潛力的土地資產，掌握中長期資本增值機會，在當前全球股債市場高檔震盪的環境下，此類兼具現金流與資產增值的策略，更能展現出更高的抗波動能力與配置價值。

GRT豐裕環球策略股東Bill Doherty分析，美國在「人口成長、產業回流、基礎建設擴張」三大動能驅動下，土地需求持續攀升，但供給相對有限，形成長期結構性缺口，他強調，土地資產兼具抗通膨與資本增值雙重特性，正逐步成為全球投資人資產配置中的核心資產之一。

莊雅晴表示，此次合作不僅呼應政府推動高端財富管理與亞灣金融專區政策，也回應高資產客戶對「差異化投資」與「實體資產配置」的需求升溫趨勢下的投資解方，展望未來，聯邦投信將持續在私募股權市場深耕的基礎上，持續在另類資產領域的發展，結合國際合作夥伴的專業能力，為投資人打造更完整、更具前瞻性的資產配置解決方案，成為長期值得信賴的投資夥伴。

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