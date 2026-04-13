中工寶佳大戰》寶佳指中工董事會淪為打手 籲金管會啟動調查

商業法院今審理中工董事提名假處分案，圖為堡新投資委任律師林正疆（左），以及佳峻委任律師葉建偉。（堡新投資提供）

〔記者徐義平／台北報導〕中工經營權爭奪戰越演越烈，日前中工董事會以「共同取得人」為由，全面剔除寶佳集團提出的堡新、大華及佳峻所提名的董事及獨立董事候選人，對此，寶佳集團委任律師林正疆則向商業法院提出「定暫時狀態假處分」反制。

今日庭後，堡新、大華委任律師林正疆指控，該作為是憑空創設法律概念，除違反「公司法」規定，更嚴重悖離OECD公司治理核心原則，甚至對股東權利造成重大侵害，大開台灣公司治理秩序倒車。

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林正疆指出，中工董事會援引「證券交易法」第43條之1及「企業併購法」第27條，作為違法剔除市場派提名董事候選人的依據，是明顯誤用法令，且在毫無法律明文授權之情況下，自行擔任立法機關，更以太上法院自居，自行發明說辭，限制並禁止股東行使提名董事基本權利，而這種行為已經不是單純的濫權而已，更是明目張膽的違法。

他更指稱，中工董事會淪為公司派妄圖霸占經營權的打手，惡意曲解法規，剝奪特定股東提名董事（獨立董事）的權利及股東權益。因此，堡新、大華及佳峻呼籲，金管會及證券主管機關應立即啟動調查，同時也希望司法機關針對該案盡速做出裁決。

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