穩匯防輸入性通膨！央行嚴宗大：出口競爭力非主要考量

穩匯防輸入性通膨！央行嚴宗大表示，出口競爭力非主要考量。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東局勢反覆，在美伊談判觸礁下，國際油價再度飆漲，外界關注央行如何在穩匯減緩輸入性通膨壓力以及維持國內出口競爭力下取捨？中央銀行副總裁嚴宗大今日在立法院財委會表示，「出口競爭力不是我們的重點」，他指出，央行關切的是對於物價的影響，穩定的匯率有助於減輕輸入性通膨。

立法院財委會今天邀相關部會就「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討，暨因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算執行情形」進行專題報告。

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民進黨立委郭國文指出，過去央行傾向要求外資賣股後儘速匯出，以避免炒匯，然而，目前外資持有台灣股票、債券及現金部位高達約1.2兆美元，規模已超過外匯存底兩倍，一旦集中匯出，恐造成新台幣快速貶值，進而推升輸入性通膨。在此非常時期央行政策是否有所改變？

嚴宗大回應，外資在台灣的資金進出是自由的，央行難以採取「單向限制」措施，不論是要求延後匯出或限制匯入，都存在實務上的困難。

他表示，目前規範是外資若將資金留在台灣，需投資於國內金融市場，「無法一下子要求暫緩匯出、一下子又限制匯入」。

針對輸入性通膨風險，嚴宗大指出，央行會觀察以美元計價的進口物價走勢，並判斷其是否具持續性，作為政策調整依據。

他強調，央行匯率政策核心在於「維持新台幣相對穩定」，同時也會考量國際美元走勢與整體經濟情勢。出口競爭力並非央行最主要考量，「我們看的是整體對物價的影響」。

另外，針對央行每個月公布的外資進出與金管會數字存在差異，比如，3月金管會統計外資匯出30.5億美元，央行公布外資淨匯出金額卻高達240億美元。

嚴宗大說明，差異主因兩機構採用不同統計基礎。央行採「現金基礎」，著重實際資金進出；金管會則採「權責基礎」，數據落差並不會影響央行決策判斷。

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