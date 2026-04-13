零經驗開始！她們創業「靠IG神助攻」狂賺13億 曝2招翻身關鍵

左為Sami Clarke，右為Sami Spalter。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國兩位女子從零開始，在咖啡店後方拍攝影片並透過Instagram起家創業，一個原本不以盈利為目的的健身社群，如今成長為年營收突破4200萬美元（約新台幣13.3億元）的健身與運動服品牌。她們創業憑藉「社群經營」與「用戶參與」，成功在競爭激烈的市場中突圍。

美媒報導，總部位於美國洛杉磯的健身與運動服品牌FORM，由創辦人Sami Clarke與共同創辦人Sami Spalter於2021年創立，最初以線上健身平台起家，2023年進一步拓展至運動服市場。目前平台已累積約7萬名訂閱用戶，預計2026年將成長至12萬人。

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Sami Clarke早年為模特兒，長期接觸健康與養生領域，觀察到許多人缺乏正確的身心照護觀念，因而轉型成為健身教練，並於2017年開始透過社群媒體分享運動與飲食紀錄。她以真實呈現生活起伏與身體狀態的內容，逐漸累積穩定粉絲群。

疫情期間，Sami Clarke進一步強化與社群的連結，每週5次在Instagram進行直播，免費提供30分鐘運動課程，並邀請心理師與專家進行對談，協助大眾面對壓力與焦慮。儘管當時未帶來收入，但成功建立高度黏著的用戶基礎。

2021年，她與同樣熱衷健康生活、曾成功減重的Sami Spalter合作創業，他們採取了白手起家、腳踏實地的方式。由於資源有限，團隊初期甚至在咖啡店後方空間拍攝內容，條件簡陋，卻逐步打造出品牌雛形。FORM自創立以來，強調「以社群為核心」，所有產品與服務開發皆以用戶需求為優先。運動服產品的推出亦源自用戶回饋，品牌更透過設計討論會，讓消費者直接參與顏色與版型決策。

不過，品牌在拓展實體產品時也曾面臨挑戰。早期曾發生製造端品質問題，導致產品在使用後出現掉色情況，所幸團隊迅速調整流程，加強檢驗機制，逐步穩定產品品質。自2023年進軍服飾市場以來，FORM銷售表現亮眼，幾乎每次新品上架皆在數小時內售罄，單次銷售成長率超過130%。此外，品牌也持續擴展產品線，推出涵蓋多種身形尺寸的系列，強調包容性與多元美感。

在經營策略上，FORM同時深耕線上與線下社群。除了定期舉辦線上運動課程與健康講座，也在紐約、洛杉磯等城市舉辦實體活動與快閃店，提升品牌體驗與用戶連結。目前線下活動已貢獻約7.39%的整體營收。

創辦人表示，品牌成功的關鍵在於「真實」與「連結」。持續與社群保持互動、理解用戶需求，並以此為基礎進行決策，是FORM能快速成長的重要因素。

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