各界聚焦刪除3家廠商投標爭議 工程會暫緩推動「政府採購法」

工程會主委陳金德指出，外界聚焦刪除3家廠商投標限制，為凝聚更高共識，「政府採購法」修正草案暫緩推動。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「政府採購法」修正草案暫緩推動，行政院公共工程委員會主任委員陳金德在立院業務報告時表示，該草案在預告期間，各界聚焦在刪除第1次公開招標3家廠商以上投標限制，部分立委也擔心恐會讓「渣男」廠商得利，因此，目前暫緩推動修正案，持續與業界溝通，希望年底前能夠彙整各方共識再推動。

國民黨立委魯明哲質詢指出，針對採購法修正草案中，刪除3家投標限制，也就是1家也能投標，將會造成兩種結果，一種是優質廠商會進來，可以縮短招標過程，另一種則是讓渣男廠商得利，不用再找另外兩家廠商共同投標。

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陳金德則回應，當初刪除3家以上廠商投標的限制，主要是目前招標都上網公告，而且過去常常出現第1次招標因沒有3家廠商投標而流標，導致要進行第2次招標，影響公部門採購效率。

此外，民進黨立委徐富癸則詢問，針對鄭錫會後發布的十項惠台措施，其中針對金門的「新四通」項目，尤其中國針對金廈大橋的廈門段已動工，陳金德則表示，工程會主要是主管國內的公共工程，對於外國的工程並無法管制，不過，他認為新四通具有高度政治議題，尤其共機仍持續繞台，且未放棄武統台灣，因此，雙方若沒有互信的情形之下，需要審慎考慮。

管制土方政策30年來都在推動

至於，對於年初的土方之亂以及因中東戰火導致瀝青價格飆漲的現象，陳金德表示，30多年來對於土方議題持續有政策在推動，各部會也持續協商，而瀝青價格飆漲，目前掌握情形時，已協調台塑以及中油，主要提供國內廠商為主。

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