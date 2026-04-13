年薪177萬高管太難搞慘遭降職 尊嚴盡失轉職後超後悔

日媒以真實案例揭示，在長期職涯中，能力固然重要，但如何持續調整溝通方式與領導風格，才是避免被時代淘汰的關鍵。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名在職場打拚超過30年的企業高管，原本以為憑藉資歷與業績可以穩坐管理職，卻在一次人事調動後失去核心地位，甚至最終選擇離職。沒想到，真正讓他崩潰的不僅是降職本身，而是在轉職後才被迫面對的殘酷現實，他相當後悔，原來自己早已成為曾經最厭惡的「老派主管」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，51歲的黑田健一（化名）自新進員工起便在製造業擔任業務工作，一路升至年薪約900萬日圓（約新台幣177萬元）的部長職位。年輕時，他長期處於高壓業績環境，習慣以嚴格方式要求部屬達標，他過去常常反抗上級，覺得「他們做事還是老一套」，而且「施壓並不能帶來結果」。

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然而，隨著管理職責加重，他對部屬的態度卻逐漸轉變為高壓管理，經常以強硬語氣追問業績與進度，甚至引發部分年輕員工向公司合規單位申訴，認為其言行可能涉及職場霸凌。

事件轉折發生在一次內部會議中。當他正嚴厲追究未達標部屬時，一名剛轉職進公司的年輕員工當場質疑：這種說話方式真的有助於提升成果嗎？這就是公司的常態嗎？」一句話讓現場氣氛瞬間凝結，也讓長期被忽略的職場緊張關係浮上檯面。

事件發生後，黑田的處境迅速惡化。他收到了部門的進一步警告，下屬也開始疏遠他，最終，他被調往一個他並不熟悉的部門，實質性降職。最終，他在壓力與不滿交錯下選擇離職，並認為憑自身經驗仍可在外部找到新機會。

然而，現實卻給了他另一記重擊。轉職過程並不順利，履歷頻頻遭拒，面試也屢屢失利。在家庭中，他同樣感受到壓力，甚至被妻子直言「一直待在家裡也很困擾」。最終，他只能接受一份全新產業的業務工作，年薪降至約500萬日圓（約新台幣98萬元），從管理階層退回基層。

在新職場中，黑田成為年紀偏大的新人，必須向年輕主管報告並重新學習工作方式。他也首次接觸到截然不同的管理文化，不再是責罵與施壓，而是透過溝通釐清問題、共同尋找解決方案。

他坦言，正是在這樣的環境下，才真正意識到自己過去的問題，後悔表示「我可能在不知不覺中，變成了自己最討厭的那種上司。從外部重新看自己，才知道在年輕人眼中，自己或許已經是所謂的老害。」

專家指出，隨著高齡就業常態化，職場中角色轉換愈來愈頻繁，管理者若缺乏自我覺察，容易在權力與經驗中固化思維，進而與新世代產生落差。在長期職涯中，能力固然重要，但如何持續調整溝通方式與領導風格，才是避免被時代淘汰的關鍵。

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