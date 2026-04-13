只需4分鐘！晨間4個習慣是成功1天的關鍵。（圖取自freepik）

〔財經頻道／綜合報導〕養成良好的晨間習慣是成功1天的關鍵！專家表示，在晨間進行練習感恩、記住你的目標、設定目標與對自己進行積極的對話等4個習慣，可以讓你以積極的能量，和積極的注意力開始新的1天，且這套流程可以在任何地方進行，如吃頭髮、吃早餐，甚至開開車上班路上，每個步驟只需大約1分鐘。

CNBC報導，曾與奧運選手、NFL 球隊和財富500強CEO合作的心理強大研究所的創始人兼心理表現教練坎普霍夫表示，她的客戶在使用這種技巧後，都表示感覺更有自信、更有動力、更專注，以下是它的運作原理。

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1.練習感恩

坎普霍夫說，每天早上至少花1分鐘時間，停下你正在做的事情，“想想你感恩的事情”，但這並不意味著你只能專注於積極的一面：你可以對容易的事情或困難的事情心存感激。

她建議，設想1個“精彩片段集錦”，記錄那些塑造你人生道路的人際關係、生活經歷以及職業和商業機會。

乍聽之下或許有些老套，但坎普霍夫表示，「感恩是最強大的情感之一」。每天抽出時間來表達你的感激之情，可以帶來長期的正面影響，例如減輕壓力和焦慮、提高注意力和睡眠質量，以及培養更積極的心態。

像歐普拉溫芙瑞和傑克多西這樣的成功人士也表示，練習感恩是他們日常生活中至關重要的一部分。

2.記住你的目標

坎普霍夫說，在你開始在腦海中過1遍待辦事項清單之前，花點時間思考一下「為什麼要做你正在做的事情」。大多數人只想著他們的任務和他們1天中必須做的事情，而不是真正思考他們為什麼要這樣做。

坎普霍夫建議，想像你當天會影響到的人，並反思你如何通過工作實現你的目標。擁有清晰的目標感可以讓你在工作上更有動力和投入。

3.設定目標

坎普霍夫說，除了「你想完成的事情」之外，花1分鐘時間思考你今天的目標是什麼：想想「你想成為什麼樣的人」以及你「想以怎樣的形象出現在這個世界上」。

坎普霍夫認為，明確你的目標實際上會讓你更有可能實現目標：這有助於你展現出你想成為的那種人和那種領導者的風範。

4.對自己進行積極的對話

最後，坎普霍夫建議練習正向的自我對話來增強心理素質和自信心。她說，以積極的想法和信息開啟新的1天，有助於你積蓄力量。

坎普霍夫說：問問自己，為了實現我的願景，我需要如何看待自己、我的領導力以及我的能力？

她建議撰寫以「我會」、「我可以」或「我是」開頭的陳述句。例如，如果你緊張要向一大群人發表演講，你可以告訴自己：“我是人們聽過的最棒的演講者。這些肯定語會「幫助你重新認識自己」。 這很強大，因為你如何看待自己，你就會成為什麼樣的人。

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