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焦點股》日月光：先進封測需求旺 股價達428元新天價

2026/04/13 11:58

先進封測需求旺，日月光股價達428元新天價（資料照）先進封測需求旺，日月光股價達428元新天價（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測龍頭日月光投控 （3711） 因應AI強勁需求，大力投資擴產，旗下測試廠福雷電上周攜手穎崴（6515）、竑騰（7751）共同投資仁武產業園區，總投資將超過新台幣上千億元，今年並可望調高資本支出，顯示先進封測訂單旺，帶動今股價破4百元大關，並創428元新天價，截至11點39分，股價來到421.5元，上漲28.5元、漲幅7.25%，成交量1.78萬張。

日月光表示，AI新浪潮帶動下，今年日月光預計共有6座新廠動工，創歷年新高，今年原規劃資本支出70億美元，現在看起來有上調空間，將於法說會進一步公布具體增加數字。

穎崴（6515）、竑騰（7751）在高雄仁武投資額各約15億元，等於測試廠福雷電才是主要投資廠商，估計投資額超過千億元。日月光表示，仁武園區基地的投資主要落在在明年，一期預計於2027年4月正式營運，二期將於同年10月啟用。

日月光投控3月營收達615.77億元，月增18.2%、年增14.6%，累計第一季營收為1736.62億元，季減2.4%、年增17.2%，創同期新高。

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