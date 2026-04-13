慧榮總座：記憶體今年供應缺口擴大 最快明年下半年才有機會緩解

慧榮總經理苟嘉章預估記憶體今年供應缺口持續擴大。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕 NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）今日於台北南港舉行台北企業總部新建工程動土典禮，近來因AI需求強勁，記憶體缺貨嚴重，慧榮總經理苟嘉章表示，由於供給成長追不上需求，供需結構明顯失衡，今年記憶體原廠投產增幅僅約15%至25%，但需求仍持續大增，預期2026年供需缺口將進一步擴大，最快需要等到2027年下半年新增產能到位後，市場緊張情況才有機會緩解。

苟嘉章表示，NAND Flash與DRAM價格自去年8月至今年3月大幅上漲，依容量不同，漲幅達數倍以上，目前資料中心與AI應用對儲存需求持續擴張，三星、美光與海力士等原廠對於資本支出上仍然保持審慎，擴產週期拉長，供給增加的速度無法追上需求成長。

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苟嘉章分析，目前記憶體原廠依高獲利應用優先分配產能，汽車、工業及印表機等相對小眾市場面臨斷鏈風險，公司目前透過提前備貨與彈性調配資源協助客戶因應，但整體訂單需求仍遠超供給，現階段AI應用開始從雲端延伸至終端市場，邊緣AI成為另一個重要戰場。

慧榮今日舉行台北企業總部新建工程動土典禮，象徵公司邁入營運發展新階段。典禮邀請多位產官學代表出席，包括台鐵董事長鄭光遠、台北市都更處處長詹育齊，以及台北市立大學校長邱英浩，共同見證這一重要里程碑。

慧榮董事長周邦基於致詞中表示，台北總部的設立，是公司邁向下一個成長階段的重要決策，也展現慧榮與台鐵攜手推動都市更新、促進產業與城市發展的合作成果。未來將透過串聯台北與竹北兩大據點，提升整體營運與研發效率。

慧榮2021年與台鐵簽約，取得「台北市南港區玉成段二小段 732 地號土地」都市更新案資格，並啟動相關開發作業。此都更計畫已於2025年4月獲台北市政府核定，並完成建照核准。未來大樓落成後，將由台鐵與慧榮依 67% 與 33% 比例共同持有，慧榮並將承租台鐵持分，租期為 20 年。建築規劃亦納入公益設施空間，其中1樓部分區域、2 樓、 3 樓將提供台北市立大學使用。本案透過與台鐵合作推動都市更新，不僅結合產業與公共資源，也為南港地區注入新的發展動能。

新總部基地面積約1026 坪，規劃興建地上 23 層、地下 5 層之鋼骨結構辦公大樓，採用帷幕牆設計，並符合綠建築、智慧建築與耐震標準，預計於 2030年啟用。

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