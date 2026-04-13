鐵粉限定！麥當勞「麥粉市集」上線 APP點餐滿額送4塊麥克鷄塊

麥當勞APP自4月15日起推出多項會員限定好康，包含使用「手機點餐」專屬優惠券，消費滿150元加碼送4塊麥克鷄塊乙份。（台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕麥當勞APP自4月15日起推出多項會員限定好康，包含使用「手機點餐」專屬優惠券，消費滿150元加碼送4塊麥克鷄塊乙份。

為回饋廣大的麥當勞APP會員，麥當勞自4月15日起至5月12日推出手機點餐專屬優惠活動。

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凡透過麥當勞APP手機點餐，使用專屬優惠券單筆消費滿150元，即天天加碼贈送4塊麥克鷄塊乙份（限量45萬份）。

不僅如此， 4月15日起至6月9日，只要透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送2.0並以國泰世華CUBE信用卡付款，更可享最高12%小樹點（信用卡）回饋。

麥當勞APP同步推出全新「麥粉市集」專區，自4月15日早上10:30起正式上線，是為麥當勞APP會員打造的全新品牌精選商品兌換平台，首波推出「麥麥萌選品」，包含「麥麥萌背包」與「麥麥貓窩袋」兩款限定商品。

「麥麥萌背包」以麥當勞經典紅黃配色設計，風格俏皮活潑又實用，憑1000 M Point 加價 399元即可獲得；「麥麥貓窩袋」以麥當勞經典外帶紙袋造型為靈感，化身為毛小孩專屬居家小窩，憑 1000 M Point 加價599元即可入手。

顧客可於麥當勞APP「麥粉市集」專區，以M Point兌換兩款商品之加價購優惠券，持優惠券至全台指定100間麥當勞餐廳櫃檯完成付款後即可領取商品，各品項全台限量3500組。

台灣麥當勞表示，自4月22日起，深受好評的「隨身輕巧購物袋」接續登場，經典大麥克款與全新薯條款兩款設計，造型可愛又實用，粉絲必收！

麥當勞APP於4月22日起至4月28日推出限定專屬小遊戲。活動期間，每位會員每日可參與一次轉盤遊戲，有機會獲得APP限定「手機點餐買就送」優惠券，內容包含買指定餐點或套餐就送麥克鷄塊、麥香鷄、麥香魚及勁辣香鷄翅等多款人氣餐點。

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