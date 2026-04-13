數發部先行帶頭無人機通訊布局 10月展示高空基地臺關鍵技術

為強化通訊韌性，政府選擇率先出手，數發部正加速推動無人機通訊布局，盼透過高空基地台技術，強化台灣在災害情境下的通訊韌性。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著極端氣候衝擊加劇，面對各類天然災害帶來的通訊風險，為強化整體應變韌性，數位發展部（下稱數發部）持續規劃多元備援機制，提升緊急通訊能力。其中，「高空基地臺」將通訊系統結合無人機載具，使其可長時間滯空於特定區域，提供廣域通訊服務，形同「空中的基地臺」，整體計畫預計於今年完成高空基地臺驗證，並於10月對外展示技術成果，為未來實際應用鋪路。

在產業尚未形成成熟商業模式、投入風險仍高的情況下，政府選擇率先出手，數發部正加速推動無人機通訊布局，盼透過高空基地臺技術，強化台灣在災害情境下的通訊韌性。

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數發部資源管理司副司長陳玟良今（13）日表示，我國通訊中斷的常見原因，電力中斷約占63%、固網中斷約28%、基地臺受損約9%，傳統通訊高度依賴地面基地臺與電力、光纖等基礎設施，一旦遇到颱風、地震等災害，容易因電力中斷、傳輸鏈路受損或設備毀損而導致斷訊。因此，近年積極規劃「非地面通訊備援」方案，透過無人機搭載通訊設備，打造可快速部署的「空中基地臺」，在關鍵時刻補足通訊缺口。

不過，由於相關技術仍處於發展初期，且涉及高載重、長時間滯空與專用通訊設備整合等條件，因此產業界在投資上相對保守，數發部因此採取「政府帶頭、產業跟進」的策略，先行投入概念驗證（POC），並攜手電信業者與學研單位共同測試，降低產業進入門檻。

陳玟良表示，根據規劃，整體開發時程分階段推進。今年第一季（1至3月）設計高空基地臺關鍵零組件；第二季（4至5月）完成高空基地臺與氫燃料電池組裝，並於6月進行高空基地臺封閉環境測試階段。

進入第三季（7至9月），數發部將與電信業者合作，進行高空基地臺開放環境商用網路測試，並於9月進行無人機結合警消無線電測試。最關鍵的里程碑將落在第四季，預計於10月正式展示高空基地臺技術成果，向外界呈現整體系統的運作能力；並於11月規劃與國際技術交流成果。

陳玟良也坦言，目前仍在持續測試與調整中，整個團隊其實都非常期待，這項技術未來能從「車隊」的概念，逐步轉型為類似「機隊」的運作模式。不過，這樣的轉換並不會一蹴可幾，過程中勢必會面臨不少挑戰，也因如此，對產業界而言，在風險仍高、且尚未確定能穩定獲利的情況下，企業自然會較為保守，不太願意在此時大規模投入。

因此，政府才會選擇在這個階段帶頭走在前面，扮演引領角色，帶著產業一起往前推進，長期目標是建立一套可複製、可擴展的通訊備援模式，未來在災害發生時，能快速部署空中通訊平臺，維持基本聯繫需求。

隨著台灣面對地震與極端氣候等天然災害風險持續存在，如何在關鍵時刻維持通訊不中斷，已成為國家基礎建設的重要課題，無人機高空基地臺的推動，也被視為台灣邁向多層次通訊防護體系的重要一步。

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