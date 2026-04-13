焦點股》富采：光電大展熱度延燒 帶量大漲

市場看好富采「3+1」核心戰略可望於先進顯示、智慧感測與車用電子三大領域大放異彩。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采控股（3714）受惠於上週光電大展題材熱度延續，市場看好其「3+1」核心戰略可望先進顯示、智慧感測與車用電子三大領域大放異彩，帶動今日盤中股價一度觸及55.4元、大漲6.54%，截至上午11時22分暫報55元，漲幅5.77%，成交量逾3.6萬張。

富采董事長彭双浪上週表示，公司歷經3年整頓之後，營運體質明顯改善，目前已達零負債、現金充足的健康狀態，正式進入新一輪成長循環。今年上半年受惠於客戶提前拉貨，以及國際賽事帶動消費性需求，景氣表現穩健。不過，展望下半年，仍須關注中東戰事、能源供給及通膨等外部變數，整體環境存在不確定性。

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彭双浪提到，隨著高階產品比重提升，加上三大策略領域已進入落地階段，今年營運可望逐步轉強，預期今年相關營收將較2023年顯著成長。此外，光通訊則為富采延伸布局的新成長引擎，旗下Micro LED具備顯著節能優勢，若插拔式架構加速導入，相關產品最快可望於2027年開始貢獻營收。

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