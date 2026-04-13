去年七大都會區 台北市小宅占比最高 每2筆就有1筆

30坪以下小宅交易遍地開花，去年六都加新竹縣市，至少每4筆交易就有1筆是小宅。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕30坪以下小宅交易遍地開花，去年六都加新竹縣市，至少每4筆交易就有1筆是小宅。

根據房仲業者彙整2020年六都加新竹縣市實價揭露資料、30坪以下小宅占比，台北市是唯一超過4成的都會區、約41.1%，新北市、高雄市等兩都會區則是超過3成，其它都會區則均不到3成，其中新竹縣市更不到2成。

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但歷經6年時間，2025年六都加新竹縣市、30坪以下房市交易占比，以台北市超過5成最高、約50.3%，幾乎每兩筆就有1筆是30坪以下的小宅，第二名則是新北市、約46%，大約每2.17筆就有1筆是小宅，至於，桃園、台中、台南與高雄等四都，占比落在32.8%至38.9%之間，反觀新竹縣市則是唯一不到3成的都會區、占比約25.5%。

七大都會區 新竹縣市小宅占比最低

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，雙北市小宅交易占比高，主要是近幾年家庭人口數變少，加上房價高，購屋民眾在預算有限之下，多數只負擔得起小宅。反觀新竹縣市的購屋主力是以科技業高所得族群為主，偏好中大坪數住宅，因此，小宅占比較低。

而新竹小宅交易占比仍是七大都會區最低，但近6年小宅占比仍增加6.5個百分點，增幅僅次於雙北市。陳金萍認為，新竹過去以科技業高所得族群為主，購屋偏好中大坪數，使小宅占比較低，不過，隨房價快速上漲，購屋門檻提高，即使高薪族群也需在預算與空間取捨，帶動小坪數需求成長，同時，就業人口持續移入，加上近幾年新建案小宅比例增加，使得小宅交易占比逐步提升。

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