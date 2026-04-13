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美伊談判陷入僵局、美元跳升！新台幣應聲貶破31.8元大關

2026/04/13 11:26

美伊談判陷入僵局、美元跳升！新台幣應聲貶破31.8元大關（記者陳梅英攝）美伊談判陷入僵局、美元跳升！新台幣應聲貶破31.8元大關（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊談判陷入僵局，美軍將自週一開始封鎖荷莫茲海峽，引發市場避險情緒升高，美元指數於亞洲電子盤跳升，使亞幣全面走弱，新台幣兌美元匯率早盤應聲貶破31.8元關卡，最低觸及31.821元、貶值近1角。

回顧上週，在美伊一度達成停火協議後，市場風險偏好明顯回升，資金湧入股匯市，台股強勢站上35000點、改寫歷史新高，新台幣匯價單週升值達2.46角，週線同步翻紅。

然而，情勢在週末急轉直下。美伊雙方談判觸礁，外電報導，美國總統川普可能恢復對伊朗的有限軍事打擊，使原本降溫的中東局勢再度升高不確定性，衝擊週一全球金融市場表現。

台股週一早盤跳空開低後迅速收斂跌幅，回到平盤附近震盪整理，相較日、韓股市仍顯抗跌；新台幣匯價隨美元指數重返99之上，早盤以31.76元、貶值3.4分開出，盤中最低觸及31.821元。

其他主要亞幣亦承壓走貶，其中，日圓兌美元匯率再度逼近160整數關卡，韓元兌美元一度下探至1499.3，逼近1500心理關卡。

匯銀人士指出，由於中東局勢反覆，市場反應似乎出現「鈍化」跡象，目前觀察美伊衝突是否升級，若中東局勢未進一步惡化，且台股維持強勢，新台幣貶幅也將受限，反之，若油價再度爆衝，則不排除匯價再度測試32元整數關卡。不過中央銀行為避免輸入性通膨發生，仍將積極穩匯操作下，預期新台幣短線仍落在31.7元至32.2元區間內。

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