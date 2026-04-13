中國稅務利益挹注 中租-KY3月營收獲利創近11個月新高

中租-KY（5871）3月自結合併營收84.1億元，創近11個月新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）3月自結合併營收84.1億元，終於一掃近期的陰霾、創近11個月新高；3月單月自結合併稅後純益21.9億元，主因中國稅務利益入帳，獲利較前月增42%，累計前3月合併稅後純益55.7億元、年增1%，台灣及東協市場獲利較去年同期均有雙位數成長，但中國市場仍衰退7%。

中租控股董事會已通過2025年盈餘分配案，2026年擬定發放每股5.8元現金股利及每股0.2元股票股利，將待5月26日年度股東會通過。台股今日回檔整理，中租控股因有3月獲利支撐及股利誘因，吸引買盤湧入，表現相對強勁。

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中租-KY雖然單月營收創近11個月新高，但1至3月累計營收240億元，較去年同期仍衰退3%，3大主要市場，台灣及中國營收均呈衰退，其中台灣累計營收衰退0.8%、中國累計營收衰退12%，僅東協成長9%。

獲利表現方面，2026年3月單月自結合併稅後純益21.9億元，每股稅後純益（EPS）1.28元，累計前3月合併稅後純益55.7億元、年增1%，EPS3.26元；若與前月相較，當月獲利增加42%，主要因當月合併營收月增12%，且業外受惠於中國地區稅務利益入帳。3大主要市場中，台灣前3月獲利年增10%、東協也較去年同期成長12%，僅中國市場累計獲利仍較去年同期衰退7%。

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