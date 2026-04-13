遞橄欖枝？古巴：對美國投資石油探勘持開放態度

古巴總統狄亞士—卡奈（Miguel Diaz-Canel）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕古巴總統狄亞士—卡奈（Miguel Diaz-Canel）表示，古巴對美國投資石油探勘持開放態度，但也強調，若是美國採取任何形式的入侵，古巴已準備動員武裝部隊和人民抵抗。

狄亞士—卡奈接受《美國國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時直言，「沒有無法打敗的敵人」。在回應有關美國總統川普對古巴實施的經濟制裁，以及他暗示古巴可能是繼委內瑞拉和伊朗之後的下一個目標等議題時，狄亞士—卡奈採取了強硬又溫和的立場。

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美國在上（3）月點頭放行俄羅斯向古巴運送73萬桶原油，鬆綁了實際上的石油封鎖。川普在當時表示，自己傾向於讓石油進入古巴，因為古巴人民需要它。

狄亞士—卡奈指出，這批石油只能滿足古巴單月需求的3分之1，促使該國必須制定一套能源轉型戰略，包括使用再生能源並加強節能。狄亞士—卡奈隨後提到，古巴正在探勘新的石油，歡迎外國投資古巴進行石油探勘和鑽探，古巴非常歡迎有意前來參與的美國公司。

自從確認與美國進行談判以來，古巴政府釋放了一些政治犯，並表示，願意向居住在海外的古巴人開放經濟投資。狄亞士—卡奈補充，自己沒有和美國國務卿魯比歐進行過對話，同時否認了美方要古巴釋放政治犯、允許他黨參與選舉或承認工會和新聞自由等要求。

川普和其主要盟友希望換下狄亞士—卡奈，他們認為這名總統將古巴的經濟搞得一團糟，且無力主導政治和經濟改革。如果狄亞士—卡奈下台，將成為繼今年1月美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅之後，第2名被川普政府推翻的拉美領袖。

狄亞士—卡奈否認古巴政府對於該島目前的困境負有任何的責任，並歸咎於1960年代以來，美國持續實施的貿易禁運。狄亞士—卡奈表示，保護古巴免受外國侵略需要運用「全民皆兵」的理論，每個古巴男女都有自己的使命、目標和需要捍衛的地方，他們在保衛家園方面都將發揮自己的作用。

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