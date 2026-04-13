中裕啟動私募 鎖定國際大藥廠

中裕執行長張金明。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕中裕新藥（4147）上週（4月9日）召開董事會，決議通過私募普通股案。中裕表示，此次私募計畫之核心目標在於引進具備產業綜效的策略性投資人，預計將優先鎖定具備新藥授權條件的國際大藥廠，合作架構有含多種方式，包括透過「授權加入股」的深度合作模式，強化公司資金結構並加速旗下新藥的全球商業化進程。

中裕指出，本次私募案是公司全球戰略的重要佈局，優先引進的策略性投資人為具備全球市場通路與研發實力的國際大藥廠，合作架構將採多元方式進行，不僅包含產品的授權金收益，更結合入股方式，建立長期且緊密的戰略夥伴關係。此舉除能充實公司中長期營運資金外，更可藉由國際藥廠的專業能量，提升中裕新藥在生技醫藥領域的競爭優勢。

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中裕新藥強調，透過此次董事會通過的私募案，結合即將展開的新加坡國際投資交流，公司已做好準備進入下一個成長階段。未來將持續優化授權架構，引進具備國際視野的策略夥伴，為全球患者提供創新治療方案，並為股東創造最大利益。

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