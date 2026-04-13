焦點股》尖點：大客戶排隊搶貨並認購私募 漲停飆天價

尖點董事長林序庭（左）與尖點總經理林若萍。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因AI（人工智慧）伺服器帶動鑽針需求量大增，鑽針廠尖點（8021）產能供不應求，客戶除了排隊搶貨之外，更為了強化合作關係認購尖點私募無擔保轉換公司債，IC載板龍頭欣興（3037）決定認購尖點國內第二次私募無擔保轉換公司債，交易總（刪除重複字）金額上限為2.1億元，藉此鞏固供應鏈關係並強化雙方合作，尖點今日股價亮燈漲停，漲停價349元，再創掛牌天價。

截至10:10分左右，尖點股價緊鎖漲停349元，成交量逾1.9萬張，漲停委買張數逾3500張。

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尖點3月合併營收4.73億元，月增14.46%，年增51.36%，創歷史營收新高紀錄，尖點自結3月歸屬母公司業主淨利5787.2萬元，年增138.42%，每股稅後盈餘0.4元。

尖點表示，主要客戶仍處於產能擴充階段，對於終端需求維持樂觀，尤其AI伺服器與高速運算相關應用動能持續。尖點已於今年再啟動擴產計畫，第1季底將鑽針月產能由3100萬支提升至3500萬支，年底可逐步擴充至4500萬支之規模，此外，台灣新廠及後續產能規劃亦持續推進中。從2022年到2024年，高階產品比重大約維持30%至32%的水準，去年因AI相關應用需求強勁，高階產品比重大增至48%，今年高階產品目標至少可以達到55%。

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