自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI生成假履歷！北韓IT人員冒用「假身分」滲透全球企業

2026/04/13 11:44

俄羅斯資安公司13日證實，北韓IT相關組織旗下人員利用遠端招聘管道、持不實履歷入侵全球企業。（路透資料照）俄羅斯資安公司13日證實，北韓IT相關組織旗下人員利用遠端招聘管道、持不實履歷入侵全球企業。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯資安公司「Group-IB」13日證實，發現北韓資訊科技（IT）相關組織旗下人員利用遠端招聘管道、持不實履歷入侵全球企業。

韓聯社報導，據Group-IB發布的最新報告，北韓相關組織利用不實身分、人工智慧（AI）生成的求職申請和數位平台等，繞過既有的安全防護系統，滲透企業內部環境。

Group-IB指出，北韓虛假開發者組織已形成生態系，在GitHub、Freelancer Marketplaces等各種平台上持續活躍。類似活動至少始於2012年，並持續至今年3月。

北韓組織利用生成式AI製作可信度較高的求職申請，並與僱主聯繫。Group-IB指出，最值得關注的是，北韓組織擁有「合成身分軟體儲存庫」，其中包含系統化的錄取流程，顯示相關作業正以「產業化」規模推進。

Group-IB表示，類似風險已不僅僅侷限於單純的資安問題，在不知情的情況下錄取北韓相關人員的企業，可能面臨違反國際制裁等嚴重的法律責任風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財