AI生成假履歷！北韓IT人員冒用「假身分」滲透全球企業

俄羅斯資安公司13日證實，北韓IT相關組織旗下人員利用遠端招聘管道、持不實履歷入侵全球企業。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯資安公司「Group-IB」13日證實，發現北韓資訊科技（IT）相關組織旗下人員利用遠端招聘管道、持不實履歷入侵全球企業。

韓聯社報導，據Group-IB發布的最新報告，北韓相關組織利用不實身分、人工智慧（AI）生成的求職申請和數位平台等，繞過既有的安全防護系統，滲透企業內部環境。

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Group-IB指出，北韓虛假開發者組織已形成生態系，在GitHub、Freelancer Marketplaces等各種平台上持續活躍。類似活動至少始於2012年，並持續至今年3月。

北韓組織利用生成式AI製作可信度較高的求職申請，並與僱主聯繫。Group-IB指出，最值得關注的是，北韓組織擁有「合成身分軟體儲存庫」，其中包含系統化的錄取流程，顯示相關作業正以「產業化」規模推進。

Group-IB表示，類似風險已不僅僅侷限於單純的資安問題，在不知情的情況下錄取北韓相關人員的企業，可能面臨違反國際制裁等嚴重的法律責任風險。

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