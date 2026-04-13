焦點股》國巨*：3月營收報喜 股價站回300元大關

3月營收報喜，國巨*股價站回300元大關。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨*（2327）上週公布3月營收136.3億元、月增18.5%、年增率22.78%，今日股價開高走高，再度站上300元大關，截至9:38分為止，股價上漲16元、暫報301元、漲幅達5.61%，爆出3.8萬張成交量。

法人最新報告指出，國巨首季營收優於預期，再加上AI需求動能延續，除AI帶動的需求強勁以外，歐洲工業應用市場復甦，電信與基礎設施也將受惠於AI生態系的建設，醫療、航太、衛星、軍工相關應用維持成長，帶動被動元件產業循環向上，預估國巨2026年每股稅後盈餘（EPS）可達14.72元、2027年EPS上看16.57元，考量國巨併購轉型有成獲利增長、被動元件產業循環具向上空間、潛在漲價機會，維持「買進」評等、目標價330元。

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觀察三大法人動向，外資連4買合計達4萬9571張、投信連6日賣超合計1087張、自營商小賣160張，主力上週五則買超1.37萬張，買超券商以摩根大通、美商高盛、摩根士丹利為主；法人指出，國巨*先前盤中新高價來到306.5元，高檔恐有賣壓，後續得視法人與主力動向，是否能支持國巨*股價持續走強。

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