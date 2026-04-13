美伊誰能贏得荷姆茲掌控權 高盛：關鍵握在亞洲「這3國」手上

高盛表示，美伊誰能贏得荷姆茲掌控權，關鍵在印度、日本和韓國等荷姆茲原油最大進口國身上。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊停火談判破裂後，美國宣佈將封鎖荷姆茲海峽，高盛表示，美國與伊朗誰能控制荷姆茲海峽，誰就是贏家，然而決定勝負關鍵則不在美伊本身，而是在印度、日本和韓國等荷姆茲原油最大進口國身上。

華爾街見聞報導，停火談判破裂後，美國宣佈將封鎖荷姆茲海峽，美國中央司令部發表聲明稱，將於美國東部時間4月13日上午10時起，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。

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對於荷姆茲海峽爭奪戰，高盛全球銀行與市場部門策略師Shreeti Kapa表示，控制荷姆茲海峽的一方就是贏家，但歷史上從未有任何一方單靠封鎖，或奪取關鍵航運咽喉點實現其戰略目標。

他引用歷史教訓，無論是1956年蘇伊士運河危機、二戰中日本對馬六甲海峽的控制，還是1980年代的"油輪戰爭"，"沒有任何一方僅憑封鎖或占領關鍵海峽就實現了戰略目標"。

Kapa指出，咽喉點危機的勝者，不是控制地理位置的一方，也不是擁有最強海軍的一方，勝者是那個最善於管理升級動態、並爭取到或至少獲得依賴這條水道的大國默許的一方。

他進一步指出，1956年，那個關鍵大國是美國，而2026年，這個角色落在印度、日本和韓國等國家身上，這些國家是荷姆茲原油的最大進口國，高盛認為，它們的立場將直接決定伊朗的封鎖是產生談判籌碼，還是走向孤立；美國的封鎖是得以持續，還是難以為繼。

報告引用了1句戰爭格言：在戰爭中，承受痛苦的能力，往往比施加痛苦的能力更為重要。

高盛警告，美國可能擁有完全的海上優勢，但未必能在足夠短的時間內清除水雷，一旦供應衝擊引發經濟危機，主動權將再度易手。

Kapa認為，參考《蒙特勒公約》框架或許是個出路，承認伊朗的地理籌碼，同時以安全保證換取其維持海峽暢通的意願。但報告直言每一個歷史先例都表明，單靠軍事力量不會產生這結果。問題只在於，世界要承受多少代價，才能讓各方回到談判桌，而歷史說，那是唯一的終點。

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