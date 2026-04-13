錯押油市走向 大宗商品交易商戰爭初期損失數十億美元

分析顯示，大宗商品交易集團在伊朗戰爭初期損失了數十億美元。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕顧問公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）最新分析顯示，由於錯押能源價格下跌，大宗商品交易集團在伊朗戰爭初期損失了數十億美元。雖然貿易公司通常會在混亂和波動的時期獲利，但6週前爆發的衝突，導致100多艘油輪被困在波斯灣，讓許多公司因位油價突然飆升而吃了虧。

《金融時報》報導，奧緯諮詢風險與交易主管弗蘭克（Alexander Franke）指出，早期損失高達數十億美元。對大多數參與者來說，這種情況出乎意料，戰爭爆發前，市場普遍認為價格會下跌，但由於戰爭，價格反而飆升。《金融時報》先前曾報導，維多集團（Vitol）、托克集團（Trafigura）和摩科瑞能源集團（Mercuria）在戰爭初期都遭受了損失，儘管其中一些損失在後來得到彌補。

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當布蘭特原油期貨價格飆升時，船上載有貨物的石油交易商也面臨被追繳巨額保證金的困境，因為空頭部位通常被用來對沖現貨貨物的風險。儘管追繳保證金並不代表實際損失，但確實需要投入大量現金。業界高層透露，大宗商品交易商不僅受到市場空頭部位的衝擊，還因為更換滯留在波灣的燃料貨物需要鉅額成本。

在波灣裝載貨物的貿易商和石油公司原本已經同意在未來的某個日期以約定的價格出售這些貨物，因此當戰爭導致原始貨物被困時，他們不得不以更高的價格重新購買貨物。弗蘭克表示，實際運輸造成的損失也可能高達數十億美元。

大宗商品貿易公司先前在衝突時期蓬勃發展，在俄羅斯全面入侵烏克蘭引發的能源危機下，2022年取得創紀錄的利潤。弗蘭克提到，目前大宗商品價格的不確定性和高波動性將推動交易利潤上升，但他同時表示，現在要判斷今年的利潤能否達到2022年的水準還太早。

根據報告，貿易公司去年的獲利略下降至920億美元（約新台幣2.93兆元），為2021年以來最低，研究顯示，貿易公司2022年獲利高峰曾達到1150億美元（約新台幣3.66兆元）。報告顯示，去年金屬交易是一大亮點，利潤增加了20％，在油價波動下，石油交易的利潤則降15％。

為了因應能源危機造成的市場波動，大型貿易公司不得不增加營運資金的取得管道，維多集團和托克集團分別獲得30億美元（約新台幣955.5億元）的額外信貸額度，貢渥集團（Gunvor）則獲得15億美元（約新台幣477.75億元）。

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