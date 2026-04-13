AI熱潮助攻！亞洲20大富豪財富創新高 台灣這家族也入列

富邦集團董事長蔡明忠（左）、富邦金控董事長蔡明興（右）。（資料照，富邦金控提供）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管有關AI泡沫的警告愈發強烈，但與這項技術相關的財富也在快速成長，使亞洲最富有的家族更加富有，並加強了他們對地區經濟格局的控制。根據統計，亞洲最富有的20個家族總財富成長了16％，達到6470億美元（約新台幣20.6兆元），台灣國泰金（2882）與富邦金（2881）的蔡家也名列榜上，位居第6名。

《彭博》報導，在亞洲，家族控制的商業帝國並非透過構建AI本身獲利，而是透過提供AI的支柱，從金屬、晶片到基礎設施，這凸顯了AI的繁榮既在創造新的財富，同時也在重塑舊的財富。針對AI產業的押注，加上香港房地產市場的反彈，幫助亞洲最富有的20個家族總財富成長了16％，達到6470億美元（約新台幣20.6兆元），即使全球股市因美伊衝突陷入調整，這仍是彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）於2019年首次編制這一榜單以來最高的總額，同時也是最大年度增幅。

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國際管理發展學院（IMD）新加坡商學院教授迪勒曼（Marleen Dieleman）表示，如今各國的民組主義情緒日益高漲，大家都希望將資料中心和生產能力留在本土，這些富豪家族在方面具有得天獨厚的優勢。

根據彭博億萬富豪指數，印度的信實工業集團的安巴尼（Ambani）家族以897億美元（約新台幣2.85兆元），位居亞洲首富，安巴尼在2月表示，信實集團將在未來7年內投資高達1200億美元（約新台幣3.82兆元），用於AI相關的基礎設施。

香港新鴻基地產創辦人之一的郭家以502億美元（約新台幣1.59兆元）位居第2名；排名第3的是南韓三星集團的李家，財富達455億美元（約新台幣1.44兆元）。三星現任掌門人李在鎔積極推動進軍AI和機器人領域的策略，去年OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）和輝達執行長黃仁勳訪韓期間，李在鎔也曾與他們會面。

泰國卜蜂集團的謝家以448億美元（約新台幣1.42兆元）排第4名；中國宏橋集團的張家以447億美元（約新台幣1.42兆元）排在第5名，張家被認為是這波熱潮最大的受惠者之一，隨著投資人對鋁材的追捧，中國宏橋集團股價漲近200％。

台灣國泰與富邦的蔡家則以合計343億美元（約新台幣1.09兆元）的財富排名亞洲第6大富豪家族。

其他上榜的家族包括紅牛飲料創辦人、泰國TCP集團的許家、印尼針記（Djarum）的黃家、印度Shapoorji Pallonji集團的米斯垂家族（Mistry）、印度OP金德爾集團（OP Jindal Group）的金德爾家族。

第11到20名分別為香港新世界發展的鄭家、香港恒基兆業地產的李家、香港BW集團的包家和吳家、馬來西亞豐隆集團的郭家、印度比爾拉財團（Aditya Birla Group）的比爾拉家族、南韓現代集團的鄭家、香港中華電力的嘉道理家族（Kadoorie）、印度巴賈吉集團（Bajaj Group）的巴賈吉家族、新加坡大華銀行的黃家以及泰國尚泰集團（Central Group）的鄭家。

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