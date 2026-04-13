孫女「1句話」！7旬嬤差點出口「隨便買你喜歡的」硬吞回去

孫女1句「這有點…俗氣」，7旬嬤差點出口「隨便買你喜歡的」硬吞回去。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕每月生活費只有15萬日圓（約新台幣3萬）的7旬嬤美代子（化名），雖然日子過的艱難，仍想為孫女由奈（化名）新學年買新文具，卻發現由奈挑印著流行卡通人物的文具比她預想貴，於是改挑1個看起來十分可愛，且較便宜的小袋子，沒想到由奈卻天真說「這有點…俗氣」，當下美代子不僅被弄得啞口無言，且從由奈的目光迅速移向另1件商品，美代子被價格嚇住，對原計畫想說「隨便買你喜歡的」話，更說不出口，最後只買1本相對便宜的筆記本和1支自動鉛筆送孫女。

日媒報導，美代子獨自居住在千葉縣的住宅區，自從丈夫過世後，她的生活發生了翻天覆地的變化，她沒有自己的房子，而是租1間每月租金約5萬日圓的公寓，由於生活拮据，她比以前更精打細算，在食品和水電煤氣等開支上都格外注意。

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美代子說，「我會留意超市的打折時間，而且我已經好幾年沒給自己買過衣服了。但是去看望孫女的時候，我還是想好好打扮一下。」

由於她的女兒和女婿都有工作，平日都很忙，因此，美代子每月會抽出１天時間，和他們一起吃午餐或逛商場，這是她難得的樂趣。那天，她們計劃去給由奈的新學年買文具，從前１天開始，美代子就反覆檢查錢包裡的東西，「這個月因為醫療費太貴，日子過得很艱難，但我還是想跟孫女說，『想買什麼就買什麼』。」

在商場的百貨公司裡，由奈拿起1個印著流行卡通人物的鉛筆盒和1個在她朋友中很受歡迎的鑰匙圈，所有東西都很可愛，但當美代子看到價格標籤時，卻發現比預想的要貴，然後從較低的貨架上拿起１個稍微便宜一些的小袋子，它有著淡淡的碎花圖案，在長輩眼中顯得十分可愛，並問“這個怎麼樣？既優雅又耐用”，然由奈卻用天真的語氣說：「這有點…俗氣」。

那一刻，美代子啞口無言，雖然她想讓由奈自由選擇自己喜歡的東西，但自從看到價格標籤的那一刻起，她就在心裡劃了一條線：“這是我能負擔的金額。”她實在說不出“隨便買吧”，只能盡量勸她買一些在自己經濟能力範圍內的東西，然從由奈目光迅速移向的1件商品，美代子被價格嚇的站在原地動彈不得。

美代子很想買下它，但考量之後還要買菜、看醫生，她實在無法輕易說出「隨便買吧」，最後，美代子說：「今天就買些文具吧。」說完，她買了１本相對便宜的筆記本和１支自動鉛筆，然後離開了商店。總共花了不到2000日圓，即便如此，還是比她預想的還要多。

回家的路上，由奈一邊吃著冰淇淋一邊閒聊，但美代子說她其實沒怎麼聽進去，她不想成為那麼什麼都買不起的奶奶，然她生活真的沒有餘錢。

只到幾天後，女兒打電話來，由奈擔心地說：「奶奶那天好像有點悶悶不樂。」接著女兒笑著說：『現在要跟上孩子們的潮流真不容易啊。』 這句話終於讓我安心了一些。

從那以後，美代子改變了和孫女相處的方式，她不再買昂貴的小玩意兒，而是帶孫女去圖書館，然後在回程的路上順便去百元商店買些小貼紙，或者她會在家裡烤煎餅，聽孫女講學校裡的事，她意識到，有很多時候，不用花很多錢也能讓孫女開心。

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