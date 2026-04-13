布蘭特又重返100美元！專家「1警告」 高油價時代可能才剛開始

美伊談判破裂，能源市場全面點火，布蘭特每桶重回百元水準，歐洲天然氣也飆漲18%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美伊兩國上週六 （11 日） 談判未能達成協議後，美國總統川普宣布將封鎖荷姆茲海峽，加劇震動市場的全球能源危機，導致原油和天然氣價格在周一 （13 日） 亞洲早盤交易時段大幅飆升。全球投資管理公司VanEck Associates分析師警告，高油價時代可能才剛開始。

《CNBC》報導，截至美國東部時間下午6點13分，5月交割的布蘭特原油期貨價格上漲近8%、至每桶104.20美元、國際基準布蘭特原油價格為每桶104.20美元。同時，歐洲天然氣期貨飆漲18%。

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據報導，美國司令部表示，美軍將於紐約時間週一上午10點開始實施封鎖進出伊朗港口的船隻，同時仍允許往返非伊朗港口之間的船隻通過海峽。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，上週六有3艘超級油輪完成了這段航程，每艘油輪最多可載運200萬桶原油，但目前的交通量遠低於戰前水平，當時每天有超過100艘油輪往返於此。

全球投資管理公司VanEck Associates指出，美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽後，布蘭特油價重返百元大關顯示，隨著市場對美伊停火的疑慮加深，投資人正日益將更持久的油價衝擊計入價格之中。分析師Anna Wu表示，市場開始愈發相信，油價衝擊不再只是短暫的擾動，而是一個中長期情景，油價可能「在更長時間內維持在更高水平」。

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