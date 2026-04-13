為何川普要封鎖荷姆茲海峽？美媒曝真正目的

川普威脅要封鎖荷姆茲海峽，這招為何現在才用，外媒曝原因。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊停火談判破局，美國總統川普威脅要封鎖荷姆茲海峽；對此，市場疑惑，為什麼要封鎖一條本來就被伊朗「半封鎖」的海峽？專家指出，這不是政策混亂，而是一場高風險策略操作，川普真正想切的是伊朗的現金流。

根據《CNN》的解讀，川普的核心盤算很直接，寧可承受油價上漲的代價，也要切斷伊朗的資金來源，把戰爭壓力推到極限，逼迫對方讓步。

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川普多次強調，荷姆茲海峽必須無條件開放，但同時卻下令美國海軍啟動封鎖程序，攔截進出船隻。這看似矛盾，實際上是透過「軍事控制」取代「伊朗收費體系」，重新掌握這條全球能源命脈的主導權。

專家指出，伊朗其實沒有完全封海，而是在「收過路費」，從技術上來說並未完全關閉，而是以每艘船最高200萬美元（約新台幣6356萬元）的費用，選擇性放行油輪。同時，在整個戰爭期間，伊朗仍持續出口石油。至關重要的是，在整個戰爭期間，伊朗一直允許自己的石油進出該地區。根據數據與分析公司Kpler數據，截至3月份，伊朗平均每天出口185萬桶原油，比前3個月每天多出約10萬桶。

因此，透過封鎖海峽，川普可以切斷伊朗政府和軍事行動的關鍵資金來源，但這是白宮先前一直不願動用的槓桿 : 只要封鎖荷姆茲海峽。即使美國只是針對伊朗石油，卻可能導致全球油價飆升。

這也是為什麼美國海軍一直允許伊朗油輪通過該地區的原因，任何目前從該地區流出的石油，都有助於在一定程度上抑制油價。事實上，美國在3月授予了一項臨時許可，允許伊朗出售一直漂浮在油輪上的石油。

據報導，數十年來，美國對伊朗石油的制裁時斷時續，川普政府自2018年退出伊朗核協議以來，一直阻止該國原油的銷售。川普在上月決定解除對伊朗石油的制裁，釋放了大量原油：根據美國能源資訊署（EIA）的數據，釋放的原油總量達1.4億桶，足以滿足全球約一天半的石油需求。

但這項為期一個月的臨時制裁豁免，在輿論上頗為棘手：該許可允許伊朗出售其受制裁的石油，以資助其對美國及其盟友的戰爭，而伊朗則從銷售中獲利豐厚，其售價較國際基準布蘭特原油每桶高出數美元。

根據GasBuddy的數據，4月大部分時間，美國加油站的普通汽油平均價格已超過每加侖4美元。據GasBuddy稱，2月份美國平均汽油價格徘徊在每加侖3美元以下，並且在過去一年中從未超過每加侖3.25美元。

現今，美國民眾對汽油價格飆升感到憤怒，令川普在國內的政治地位受到影響。《CNN》文章稱，如今，川普正冒著進一步推高石油和天然氣價格的風險，換取對伊朗更強的壓力，從而結束戰爭，這代表市場也正在重新定價：油價衝擊可能不再是短期事件，而是政策主導下的中期趨勢。

川普也罕見承認，油價可能在11月中期選舉前維持高位。他表示，價格可能上升、持平或小幅波動，但短期內難以明顯回落。

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