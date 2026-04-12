川普下令封鎖荷姆茲 阿聯最大石油公司也說話了

美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊談判破裂後，川普12日在「Truth Social」發布強硬聲明，下令美國海軍立即封鎖荷姆茲海峽，並將攔截所有曾向伊朗支付非法「保護費」的船隻。阿拉伯聯合大公國最大國營石油公司-阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長賈比爾（Sultan Al Jaber）也在社群平台發文稱，伊朗沒有權力關閉荷姆茲海峽或限制通行。

阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長賈比爾在社群平台X上發文指出，自2月28日美國和以色列對伊朗發動戰爭，並在德黑蘭空襲中炸死伊朗前最高領袖以來，至少有22艘船隻成為攻擊目標，近400艘油輪擱淺。

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他強調，荷姆茲海峽從來都不是伊朗可以關閉或限制航行的，任何試圖這樣做的行為不僅僅是一個地區性問題，而是對全球經濟生命線的破壞，是對世界各國能源、糧食和健康安全的直接威脅。

他還說，這種行為是非法的、危險的、不可接受的，世界無法承受其後果，也絕不能允許這種行為發生。

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