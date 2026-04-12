沈慶京抨擊寶佳割稻尾 籲股東將委託書交給中工現有團隊

沈慶京呼籲股東將委託書交給中工現有團隊。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著5月21日股東常會接近，中工經營權之爭再度上演。威京集團主席沈慶京12日在臉書PO文指出，中工現有在建工程千億以上，這是中工團隊共同努力的成果，中工不該被無情的金錢怪獸與真正禿鷹摧毀。他抨擊寶佳割稻尾，呼籲股東將委託書交給中工現有團隊。

沈慶京表示，「寶佳集團說我是禿鷹。我必須告訴大家這段歷史與事實經過，民國 83 年，政府推行國營事業民營化政策，中工民營化陷入僵局，官股乏人問津。當時的經濟部長江丙坤先生與國營會鄭溫清副主委，民營化政策嚴重受挫，期許我承接這個任務。」

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沈說，這不是一個肥缺，而是一個重擔，且個人損失慘重。他稱，「我以每股35.47 元的高價認購中工。後來大環境巨變，中工股票大幅跌價，銀行團抽銀根，我個人與威京總部籌款解決，損失高達 800 億元，為了確保公司同仁領到薪水及營運轉危為安和繳交償還紓困利息，我被迫以每股 1 元多的賤價拋售股票、忍痛割捨我創建的春池建設、更同意京華證券和元大合併，之後賣股償還銀行。」

沈直言，如果自己是禿鷹，會在公司最艱難時，自掏腰包 800 億拯救中工嗎？會為了遵守江部長的一個承諾，苦撐至今嗎？他強調，歷史會留下記憶，老股東們會知道，「我是拿生命和所有家當來維持中工經營」。

他表示，民國76年到79年間，曾擔任七家上市公司的最大股東，但從未介入這些公司的經營權，當年這些公司的董事長和總經理很清楚我的為人堅守誠信道義原則，現在有些人已離世，而已交棒的光寶前董事長宋恭源、旺宏電子吳敏求董事長、士林紙業陳朝傳前董事長、士林電機接班董事長許育瑞、台紙張天來前董事長、榮成紙業鄭政雄前董事長等人皆很清楚，「我在市場上買下這些公司大量股權成為最大股東，卻從未搶奪經營權，完全尊重公司經營」。

沈還說，羈押十一個月交保後，收到了60年前老友于贛江的來信，「他在我輝煌時從未開口，卻在我遭受政治鬥爭、司法迫害時，來信鼓勵並從特別從台中前來探望我。字裡行間的情義，讓我淚如雨下」。沈也提及林源朗老縣長，稱「儘管我目前被限縮自由，無法親赴南投參加告別式，但心中對他那種「為所當為、言所當言」的君子之交，永生難忘」。

沈強調，這種「重情義、守道義」的精神，也體現在自己的堅持上。儘管面臨檢察官的威脅利誘，仍堅持「不做傷天害理的事」，不願陷害他人，不願配合編造劇本咬柯文哲陷害人。「因為如果我沈慶京為了自保而失去做人的道理，那麼我即便出獄，也只是一個沒有靈魂的軀殼」。

沈抨擊寶佳趁人之危的奪權，直指「就在我重病羈押、同仁為了還債被迫賣股、我在中工持股降低的時刻，寶佳集團卻在此時成立堡新公司，趁火打劫」。

他提及，市場傳聞寶佳銀彈豐沛已綁架四大通路商，準備以金錢價購委託書。請問：這難道就是所謂的「併購」？通路商和堡新公司董事長鄭斯聰涉嫌內線交易，這已不是經營權之爭，而是對法律紅線的公然踐踏。

沈呼籲股東不要將委託書交給併購禿鷹。他說，中工現在有28個在建工程，經營績效卓著，這是團隊共同拼出來的。

沈提出2點，希望股東守護中工：

1. 請股東們不要為了一點現金出賣委託書：您的委託書，代表的是中工的靈魂。一旦落入「金錢實力者」手中，中工的資源可能被掏空，最終受害的是每一位股東。

2. 請相信現有團隊： 中工珍惜每一分道義，公司正正當當經營。交付委託書給現有中工經營團隊，是對中工的支持，是對「趁人之危者」最好的回擊。

沈強調，中工不該被無情的金錢怪獸與真正禿鷹摧毀。請大家共同和現在經營團隊守護這份承載了60年的承諾與正義。

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