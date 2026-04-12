義大利動用黃金權力法削弱中資影響力 保住倍耐力美國市場

義大利總理梅洛尼政府日前動用「黃金權力」法案，對該國輪胎大廠倍耐力（Pirelli）的最大股東中國國企中化集團（Sinochem）實施限制，確保倍耐力不會因為有中資而失去美國市場。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，義大利總理梅洛尼政府日前動用「黃金權力」法案，對該國輪胎大廠倍耐力（Pirelli）的最大股東中國國企中化集團（Sinochem），實施限制，包括將後者所佔倍耐力董事席次由8人減至3人以下，以結束倍耐力義大利股東與中化集團的糾紛，確保倍耐力不會因為有中資而失去美國市場。

中化集團是倍耐力最大股東，持股比重高達34%，並占有倍耐力15席董事中的8席。中化集團在聲明中表示，只要該公司在倍耐力的持股比重維持在9.99%以上，這些限制措施就會繼續有效，顯示義大利政府希望該公司減少其34%的持股比重。

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義大利富豪普洛維拉（Marco T. Provera ）旗下的Camfin，則持有倍耐力約26%股權，並計畫將持股比重增至29.9%。

倍耐力和Camfin都呼籲對中化集團實施限制，理由是該公司的高持股比重，對倍耐力在美國擴大市場造成阻礙，因美國正在收緊對中國汽車行業的技術限制，而美國是倍耐力高級輪胎業務的關鍵市場。

梅洛尼政府是在9日動用「黃金權力」法案，對中化集團實施限制措施。該法旨在保護義大利戰略資產，賦予總理特殊權力來否決或限制外資收購關鍵企業，主要是用來防範中資，特別是在科技、輪胎等領域的影響力。

根據義大利政府未公開的規定，中化集團有權提交1份倍耐力董事會換屆候選人名單，名單最多包含3名成員，其中2名必須是獨立董事，且其選派董事無論是哪一國籍，都不得擔任倍耐力董事長、執行長等高階主管職務。倍耐力將於6月召開股東大會，更換董事會成員。

義大利政府在2023年6月制定首批限制中化集團對倍耐力影響力的規定，下令該公司必須避免對倍耐力施加任何影響力，這些限制將繼續有效。今年1月，Camfin宣布不再與中化集團續簽有關倍耐力的股東協議，雙方因此爆發爭議，迫使義大利政府介入，在協調不成下，才動用「黃金權力」法案進行干預。

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