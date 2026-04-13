繼承不動產看過來 遺產價值申報有學問

台北國稅局表示，遺產稅申報不動產價值有學問，掌握關鍵評價時點維護權益。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕繼承土地及房屋，遺產價值如何申報？財政部台北國稅局說明，遺產稅不動產估價，土地以公告土地現值為準，各縣市政府於每年1月1日公告當年度適用現值；房屋則依房屋評定現值核認，因每年期房屋稅課稅所屬期間自前一年7月1日至當年6月30日，因此死亡當期所適用的房屋評定現值會有跨年度適用情形。

舉例說明，甲君於年10月15日死亡，其所遺土地的遺產價值應依2025年度公告土地現值申報；房屋部分，遺產價值應依2026年期房屋稅（課徵所屬期間2025年7月1日至2026年6月30日）的房屋評定現值申報，而非2025年期房屋稅（課徵所屬期間2024年7月1日至2025年6月30日）的房屋評定現值。

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台北國稅局呼籲，納稅義務人申報土地或房屋遺產時，務必確認被繼承人死亡日所適用公告土地現值及房屋評定現值的年 （期）所屬期間差異，特別是7月1日以後死亡的案件，房屋評定現值往往會有跨年度的變動，請民眾申報前先行確認，以確保自身權益，避免因誤用年度（期）而影響稅額計算。

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