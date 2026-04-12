伊朗也握1張王牌 殺傷力堪比川普「海上封鎖牌」嚴重

美國和伊朗在巴基斯坦舉行的和平談判未能達成協議。雙方在多個問題上存在巨大分歧，尤其是在核子技術和荷姆茲海峽問題上。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和伊朗本週末（11日）在巴基斯坦舉行的和平談判未能達成協議。據報導，雙方在多個問題上存在巨大分歧，尤其是在核子技術和荷姆茲海峽問題上。川普在真實社群轉發一則報導，主張川普對伊朗仍有計可施，或許可比照過去對委內瑞拉的作法，對德黑蘭實施海上封鎖。不過，中東問題專家表示，伊朗也握有一張王牌，很可能會用上，那就是它可以動用胡塞武裝，封鎖曼德海峽，這將對全球經濟造成至少與封鎖荷姆茲海峽一樣嚴重的後果。

瑞典國際事務研究所中東和北非計畫主任弗雷德里克梅頓（Fredrik Meiton）表示，在與伊朗的和平談判失敗後，美國面臨著一個戰略困境：所有選項都不好。他表示，德黑蘭有能力延長戰爭並大幅加劇經濟危機。

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對美國而言，未來只有糟糕的選擇。梅頓表示，未來幾天可能會舉行更多輪會談，但不太可能取得好結果。

除了談判之外，美國還有兩個選擇：要麼退出衝突並聲稱已經實現目標，但梅頓認為這很難讓人信服；要麼根據川普總統的威脅擴大目標，例如打擊伊朗基礎設施。但這很可能會遭到強烈反對。

梅頓指出，人們對美伊之間繼續談判的期望值較低，部分原因是雙方都認為自己已經處於「強勢地位」，可以要求對方做出讓步。他表示，伊朗一直留有一些王牌，很可能會用上。它可以動用胡塞武裝，封鎖曼德海峽，這將對全球經濟造成至少與封鎖荷姆茲海峽一樣嚴重的後果。

瑞典國防研究所的中東問題分析師阿倫·倫德（Fredrik Meiton）認為，現在就斷然排除談判的可能性還為時過早。據稱，荷姆茲海峽問題的解決方案是最困難的問題之一，是因為各方都希望得到不同的東西：美國希望開放海峽，而伊朗希望解除制裁。

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