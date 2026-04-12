杜拜不再安全 瑞士1個「風景如畫小市鎮」成為有錢人士避難首選

為了遠離中東戰火、尋找安全避難所，杜拜的外籍人士正將目光投向歐洲瑞士一個風景如畫的地方（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，為了遠離中東戰火、尋找安全避難所，杜拜的外籍人士正將目光投向歐洲瑞士一個風景如畫的地方：楚格（Zug），該市鎮人口僅13.5萬，以大宗商品交易商和加密貨幣公司而聞名。

據楚格市財務總監海因茨·坦勒 （Heinz Tännler） 稱，湧入的投資者包括富裕人士、家族辦公室和公司。他表示，自從以色列和美國爆發對伊朗的戰爭以來，人們對楚格的興趣顯著增加。

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財富管理人員和銀行家表示，許多在杜拜工作的客戶（其中許多人從事大宗商品和金融業）正在尋找一個穩定的歐洲基地。

瑞士財富管理公司Alpen Partners的創始人兼執行長皮埃爾·加布里埃爾（Pierre Gabris）表示，「即使沒去過楚格，人人都知道它」。該公司曾幫助許多客戶從中東遷居瑞士。 客戶提出的第一個要求幾乎總是楚格。

加布里埃爾表示，對於許多熟悉瑞士在全球大宗商品市場中作用的交易員和企業家來說，楚格州的聲譽早已遠播。

一位在瑞士設有私人銀行的銀行家表示，自戰爭爆發以來，他收到的美國銀行客戶經理的履歷數量翻四倍。他的銀行在楚格設有辦事處。

另一位銀行家描述了上週末在楚格參加一套兩居室出租公寓開放日的情況：「隊伍排到了街區外，我身後的人當天早上剛從杜拜飛過來。」

然而，對於許多潛在的瑞士移民來說，瑞士的吸引力也伴隨著一些實際的限制。雖然歐盟公民可以根據雙邊協議相對自由地遷徙，但找到合適的住處，尤其是在蘇黎世以南的楚格卻成了主要的瓶頸。出租房源極為有限，房產往往幾天之內就被搶購一空，競爭異常激烈。

非歐盟公民面臨更高的門檻。居留權通常與就業、公司設立掛鉤，或者對於非常富有的人來說，與州政府協商達成的固定稅額稅收協議也適用。這些協議在多個州都有提供，允許個人根據生活開支而非總收入繳納固定的年度稅款，但需要事先獲得批准，並且不能保證能夠獲得最熱門的居住地。專家表示，「即使你持有歐洲護照，也不能直接前往。這需要時間，而且你需要一份工作合約或成立一家公司」。

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