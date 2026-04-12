特斯拉正開發低價新型電動車 這次是真的！消息來源曝

一份新的報告聲稱，特斯拉正在再次研發一款低成本電動車。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一份新的報告聲稱，特斯拉正在再次研發一款低成本電動車。這款車並非只是配置大幅縮減的Model 3或Model Y。這次的不同之處在於，訊息並非來自公司高層，而是來自那些被聯繫過、希望為這款電動車生產零件的供應商。外媒Carbuzz報導，這次開發低價位新型電動車是千真萬確的。

特斯拉執行長馬斯克於2018年首次宣布推出售價2.5萬美元的電動車，並多次表示正在研發一款低成本電動車。2023年，該公司公佈該車的部分規格，並預測銷量將達到驚人的4000萬輛。去年馬斯克聲稱該車仍在研發中時，並未告知公司其他成員。

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這次的不同之處在於，這些言論並非出自馬斯克之口。路透引述多位供應商的消息人士稱，特斯拉已與他們公司聯繫，商討一款新型緊湊型跨界車的計畫。據悉，會談內容涉及車輛的製造流程和零件規格。

這款車將比特斯拉目前的產品小得多。報導稱，它的長度約4.3公尺，比Model Y短約45公分。三位消息人士稱，這款車將在中國生產，另一位消息人士則稱，未來還將擴展到美國和歐洲生產。

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