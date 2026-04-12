主計總處：政府擴大油價平穩機制 首季CPI低於預期

主計總處表示，政府擴大油價平穩機制，有效減輕國際油價上漲對國內物價衝擊，第1季CPI年增1.23％，低於2月預測數1.38％。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會週一（13日）將邀請相關部會就中東衝突對物價等影響進行專題報告，主計總處書面報告指出，政府擴大油價平穩機制，有效減輕國際油價上漲對國內物價衝擊，第1季CPI年增1.23％，低於2月預測數1.38％；但3月國內汽柴油價格調漲的影響將遞延反映至4月CPI油料費，加上國際油價上漲波及國內塑化原料價格與外食業者塑膠包材等營運成本，且燃油價格上漲推升機票等價格，相關走勢仍須密切關注。

主計總處表示，今年2月底美以伊戰事爆發，引發能源供給及供應鏈中斷疑慮，3月OPEC平均油價大幅上漲至每桶116.4美元，較2月平均67.9美元漲逾7成。能源價格震盪走高除直接推升國內油料費，亦會增加廠商生產與物流成本，可能漸次轉嫁至終端商品售價，推升通膨壓力。

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根據主計總處模擬，在其他因素不變下，若國際油價上漲10％，且業者立即完全轉嫁的假設下，CPI漲幅將增0.24個百分點；但我國採行「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」雙緩漲機制，減緩油價上漲對國內物價衝擊，因此模型評估可視為影響的上限。

報告指出，自中東戰事爆發以來，行政院穩定物價小組每週加開物價穩定工作臨時會報，除續推行汽柴油雙緩漲機制外，並搭配專案緩漲機制（至少吸收60％漲幅），以及延長關鍵原物料減徵稅負措施，且擴大汽柴油貨物稅減徵幅度至 50％（如汽油每公升降2元擴大至3.415 元），有效降低國內物價所受衝擊。

與俄烏戰爭初期比較，2022年3月OPEC油價較2月上漲20.8％，國內CPI油料費漲5.3％，約為國際油價漲幅的25％；這次中東衝突在擴大平穩機制下，3月CPI油料費較2月漲幅（6.5％）僅約國際油價漲幅（71.4％）的9％，95無鉛汽油平均每公升30.64元，略低於去年同月的30.77元。第1季CPI因政府擴大油價平穩機制，以及整體食物類價格走穩，年增1.23％，低於2月預測數1.38％。

主計總處表示，2月中預測今年CPI溫和上漲1.68％，第1季CPI漲勢雖較預期和緩，但3月各週國內汽柴油價格調漲的影響將遞延反映至4月CPI油料費，加上國際油價上漲波及國內塑化原料價格與外食業者塑膠包材等營運成本，且燃油價格上漲推升運輸服務價格（如機票），相關走勢仍須密切關注。主計總處指出，4月8日起美國與伊朗同意停火兩週並確保海峽自由通行，能源價格有望回落，但戰事後續發展仍具極高不確定性，將持續觀察最新情勢，並參酌國際機構的看法預測，納入5月預測考量。

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