霖園「三太子」1年內連賣內湖三棟廠辦 133.11億現金入袋為安

霖園集團「三太子」蔡鎮宇長抱逾12年的廠辦「內湖V-Park」在1年內全數賣光，133.11億元現金入袋。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕霖園集團「三太子」蔡鎮宇再賣內湖五期廠辦，長抱超過12年的「內湖V-Park」三棟廠辦在1年內全數賣光，讓他一口氣有133.11億元的現金入袋為安。

房產業者指出，當時蔡鎮宇是以私法人寶豐隆興業砸下90.96億元跟上市建商華固建設，一次買下整個廠辦建案，且持有期間，只有A棟由旅遊業者雄獅集團承租，其它B、C棟等兩棟多數時間處於空置。

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蔡鎮宇入手該廠辦建案時間點為2012年9月，但從2025年年初陸續賣掉三棟廠辦，首先，在去年3月以43億元將C棟賣給統一廠商；同年4月則將B棟以38.61億元賣給美好證券以及創新宇宙，其中創新宇宙是美好證券的關係企業；今年2月則將雄獅集團承租的A棟以54億元賣給私法人創新宇宙。

長抱12年 帳面獲利可觀

房地產業者表示，若從帳面上來看，長抱超過12年時間的廠辦建案，出售後獲利金額高達42.15億元，但若進一步推算出售後的帳面上、每年平均投報率則超過3.5%，且尚未加計雄獅集團自2015年7月起承租A棟的租金收入。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，商用不動產漲幅不若住宅投資，短期價格可因為題材而快速上漲，多數投資人著重於長期穩健的價值成長以及租金收益，若以本案自2012年持有至今，總值成長將近5成，表現相當不錯。

接下來，內科廠辦市場將關注兩大發展，一為緯創位於行善路的內湖研發大樓以及東環段捷運，將成為內科廠辦市場下一步發展重要推手。

高力國際不動產業主代表服務動董事黃舒衛表示，商用不動產價格有兩大核心支撐，一個是產業需求，另一個則是租金投報率。前者由供應鏈、企業營運、產品條件決定，而後者則影響企業對租屋或購置的最終決策。

他進一步分析，創新宇宙這家法人的公司登記是以不動產租賃業、不動產買賣業為主，過往有豐富的商業空間設計、營運經驗，因此除了滿足證券本業自用的空間需求，也擴大台灣包租公的資產營運規模，在內湖、南港以租賃為主的市場縫隙裡，取得難得的經營舞台。

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