川普警告中國：運送武器給伊朗 會有「大麻煩」

美國總統川普4月12日警告，如果中國繼續推進向伊朗運送武器的計劃，將會面臨「大麻煩」 。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普4月12日警告，如果中國繼續推進向伊朗運送武器的計劃，將會有「大麻煩」 。

川普在離開白宮前往佛羅里達的途中對記者發表講話，回應近期有關北京與德黑蘭軍事合作的報導。 他說：「如果中國真的這麼做，中國將會面臨大麻煩，明白嗎？」

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川普拒絕透露他是否已與中國領導人習近平直接討論過此事，他計劃於5月初與習近平會面。

此前，週六公佈的一份重要情報顯示，中國可能準備在幾週內向伊朗交付先進的防空系統。據三位知情人士透露，德黑蘭很可能正在利用目前為期兩週的停火期來補充其武器庫。

情報顯示，北京正試圖透過第三方國家運送便攜式防空飛彈系統（MANPADS），以維持其否認身分的可能性。雖然中國企業先前也曾提供人工智慧導航系統等軍民兩用技術，但直接提供致命性武器裝備，意味著事態的顯著升級。

中國駐美國大使館駁斥這些指控，稱其毫無根據，並堅稱北京在2月28日開始的衝突中保持中立。然而，美國官員仍然保持警惕。

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