穩健型投資人看過來 平衡型基金年報酬率高達6成

穩健型投資人看過來，平衡型基金年報酬率也高達6成。（資料來源:基金月報）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然多數投資人焦點都放在科技型基金，不過，平衡型基金也有亮麗報酬率！聯邦投信就指出，穩健型投資人可以考慮平衡型基金，年報酬也有6成以上，因應市場變動調整最佳股、債投資比例，具備「追漲抗跌」的特色。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，近年全球金融市場不確定性升高，包括通膨壓力、利率政策轉向及地緣政治風險，使單一資產投資面臨較大波動，在此背景下，混合型基金透過跨資產配置與動態調整策略，逐漸成為投資人資產配置的重要核心工具。

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她指出，聯邦旗下代表性的混合型產品包括深耕台股資產的「聯邦金鑽平衡基金」、佈局亞太成長動能的「聯邦環太平洋平衡基金」，因應全球減碳趨勢的「聯邦低碳目標多重資產基金」，及投資全球股債的「聯邦高息策略多重資產基金」等，透過多元資產的均衡與靈活配置，為投資人創造穩健的長期價值，此次更榮獲2026年Lipper台灣基金「混合型團體」大獎。

莊雅晴也特別以「聯邦金鑽平衡基金」為例，該基金布局台灣股票搭配可轉換公司債操作，針對股市多空變化，因應市場變動調整最佳股、債投資比例，具備「追漲抗跌」的特色，近3個月報酬率約三成，近一年報酬率達64.44%，是穩健型投資人的好選擇。

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